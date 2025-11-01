БорсаDEX+
Цената в реално време на Cherry AI днес е 0.000941 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за AIBOT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на AIBOT в MEXC сега.Цената в реално време на Cherry AI днес е 0.000941 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за AIBOT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на AIBOT в MEXC сега.

Повече за AIBOT

AIBOTценова информация

Какво представлява AIBOT

Бяла книга AIBOT

Официален уебсайт на AIBOT

Токеномика на AIBOT

AIBOT ценова прогноза

AIBOT История

Ръководство за закупуване за AIBOT

Конвертор на валута AIBOT във фиат

AIBOT спот

AIBOT USDT-M фючърси

Cherry AI Лого

Cherry AI цена(AIBOT)

1 AIBOT към USD - цена в реално време:

$0.000944
$0.000944$0.000944
+0.10%1D
USD
Cherry AI (AIBOT) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:34:25 (UTC+8)

Информация за цената за Cherry AI (AIBOT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.0008761
$ 0.0008761$ 0.0008761
24-часов нисък
$ 0.001081
$ 0.001081$ 0.001081
24-часов висок

$ 0.0008761
$ 0.0008761$ 0.0008761

$ 0.001081
$ 0.001081$ 0.001081

$ 0.07284724455622164
$ 0.07284724455622164$ 0.07284724455622164

$ 0.000931859394849931
$ 0.000931859394849931$ 0.000931859394849931

+1.18%

+0.10%

-31.92%

-31.92%

Цената в реално време за Cherry AI (AIBOT) е$ 0.000941. През последните 24 часа AIBOT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0008761 до най-висока стойност $ 0.001081, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AIBOT е $ 0.07284724455622164, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.000931859394849931.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AIBOT има промяна от +1.18% за последния час, +0.10% за 24 часа и -31.92% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Cherry AI (AIBOT)

No.2827

$ 208.43K
$ 208.43K$ 208.43K

$ 70.62K
$ 70.62K$ 70.62K

$ 941.00K
$ 941.00K$ 941.00K

221.50M
221.50M 221.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

22.15%

BSC

Текущата пазарна капитализация на Cherry AI е $ 208.43K, като 24-часовият обем на търговията е $ 70.62K. Циркулиращото предлагане на AIBOT е 221.50M, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 941.00K.

История на цените за Cherry AI (AIBOT) USD

Проследете промените в цените за Cherry AI днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.000000943+0.10%
30 дни$ -0.000483-33.92%
60 дни$ -0.005176-84.62%
90 дни$ -0.019059-95.30%
Cherry AI Промяна на цената днес

Днес AIBOT регистрира промяна от $ +0.000000943 (+0.10%), отразяваща последната му пазарна активност.

Cherry AI 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.000483 (-33.92%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Cherry AI 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни AIBOT отбеляза промяна на $ -0.005176 (-84.62%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Cherry AI 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.019059 (-95.30%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Cherry AI (AIBOT) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Cherry AI сега.

Какво е Cherry AI (AIBOT)

Cherry AI is a multi-platform AI-powered trading and community management ecosystem. It features Telegram and web-based tools, including AI-enhanced sniping, copy trading, KOL tracking, trending token analytics, and community automation. The platform supports multiple chains, integrates on-chain/oracle data feeds, and delivers trading intelligence for retail traders, developers, and communities.

Cherry AI се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Cherry AI инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете AIBOT наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Cherry AI в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Cherry AI купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Cherry AI (USD)

Колко ще струва Cherry AI (AIBOT) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Cherry AI (AIBOT) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Cherry AI.

Проверете прогнозата за цената за Cherry AI сега!

Токеномика на Cherry AI (AIBOT)

Разбирането на токеномиката на Cherry AI (AIBOT) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените AIBOT сега!

Как да купя Cherry AI (AIBOT)

Търсите как да купите Cherry AI? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Cherry AI от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

AIBOT към местни валути

1 Cherry AI(AIBOT) към VND
24.762415
1 Cherry AI(AIBOT) към AUD
A$0.00143032
1 Cherry AI(AIBOT) към GBP
0.00071516
1 Cherry AI(AIBOT) към EUR
0.00080926
1 Cherry AI(AIBOT) към USD
$0.000941
1 Cherry AI(AIBOT) към MYR
RM0.00394279
1 Cherry AI(AIBOT) към TRY
0.03955964
1 Cherry AI(AIBOT) към JPY
¥0.144914
1 Cherry AI(AIBOT) към ARS
ARS$1.36178697
1 Cherry AI(AIBOT) към RUB
0.0760328
1 Cherry AI(AIBOT) към INR
0.08354198
1 Cherry AI(AIBOT) към IDR
Rp15.68332706
1 Cherry AI(AIBOT) към PHP
0.05522729
1 Cherry AI(AIBOT) към EGP
￡E.0.04445284
1 Cherry AI(AIBOT) към BRL
R$0.00506258
1 Cherry AI(AIBOT) към CAD
C$0.0013174
1 Cherry AI(AIBOT) към BDT
0.11510312
1 Cherry AI(AIBOT) към NGN
1.36178697
1 Cherry AI(AIBOT) към COP
$3.633201
1 Cherry AI(AIBOT) към ZAR
R.0.01631694
1 Cherry AI(AIBOT) към UAH
0.03947495
1 Cherry AI(AIBOT) към TZS
T.Sh.2.31773005
1 Cherry AI(AIBOT) към VES
Bs0.207961
1 Cherry AI(AIBOT) към CLP
$0.886422
1 Cherry AI(AIBOT) към PKR
Rs0.26431749
1 Cherry AI(AIBOT) към KZT
0.49867354
1 Cherry AI(AIBOT) към THB
฿0.03046958
1 Cherry AI(AIBOT) към TWD
NT$0.02895457
1 Cherry AI(AIBOT) към AED
د.إ0.00345347
1 Cherry AI(AIBOT) към CHF
Fr0.0007528
1 Cherry AI(AIBOT) към HKD
HK$0.00731157
1 Cherry AI(AIBOT) към AMD
֏0.3601207
1 Cherry AI(AIBOT) към MAD
.د.م0.00870425
1 Cherry AI(AIBOT) към MXN
$0.01746496
1 Cherry AI(AIBOT) към SAR
ريال0.00352875
1 Cherry AI(AIBOT) към ETB
Br0.14512102
1 Cherry AI(AIBOT) към KES
KSh0.12156779
1 Cherry AI(AIBOT) към JOD
د.أ0.000667169
1 Cherry AI(AIBOT) към PLN
0.00347229
1 Cherry AI(AIBOT) към RON
лв0.0041404
1 Cherry AI(AIBOT) към SEK
kr0.00893009
1 Cherry AI(AIBOT) към BGN
лв0.00159029
1 Cherry AI(AIBOT) към HUF
Ft0.31672178
1 Cherry AI(AIBOT) към CZK
0.0198551
1 Cherry AI(AIBOT) към KWD
د.ك0.000287946
1 Cherry AI(AIBOT) към ILS
0.00305825
1 Cherry AI(AIBOT) към BOB
Bs0.00650231
1 Cherry AI(AIBOT) към AZN
0.0015997
1 Cherry AI(AIBOT) към TJS
SM0.00866661
1 Cherry AI(AIBOT) към GEL
0.00255011
1 Cherry AI(AIBOT) към AOA
Kz0.86251119
1 Cherry AI(AIBOT) към BHD
.د.ب0.000354757
1 Cherry AI(AIBOT) към BMD
$0.000941
1 Cherry AI(AIBOT) към DKK
kr0.00608827
1 Cherry AI(AIBOT) към HNL
L0.02476712
1 Cherry AI(AIBOT) към MUR
0.04304134
1 Cherry AI(AIBOT) към NAD
$0.01626048
1 Cherry AI(AIBOT) към NOK
kr0.00952292
1 Cherry AI(AIBOT) към NZD
$0.00163734
1 Cherry AI(AIBOT) към PAB
B/.0.000941
1 Cherry AI(AIBOT) към PGK
K0.00396161
1 Cherry AI(AIBOT) към QAR
ر.ق0.00342524
1 Cherry AI(AIBOT) към RSD
дин.0.09561501
1 Cherry AI(AIBOT) към UZS
soʻm11.33734679
1 Cherry AI(AIBOT) към ALL
L0.07886521
1 Cherry AI(AIBOT) към ANG
ƒ0.00168439
1 Cherry AI(AIBOT) към AWG
ƒ0.0016938
1 Cherry AI(AIBOT) към BBD
$0.001882
1 Cherry AI(AIBOT) към BAM
KM0.00158088
1 Cherry AI(AIBOT) към BIF
Fr2.783478
1 Cherry AI(AIBOT) към BND
$0.0012233
1 Cherry AI(AIBOT) към BSD
$0.000941
1 Cherry AI(AIBOT) към JMD
$0.15118106
1 Cherry AI(AIBOT) към KHR
3.77911246
1 Cherry AI(AIBOT) към KMF
Fr0.400866
1 Cherry AI(AIBOT) към LAK
20.45652133
1 Cherry AI(AIBOT) към LKR
රු0.28679798
1 Cherry AI(AIBOT) към MDL
L0.0159029
1 Cherry AI(AIBOT) към MGA
Ar4.2387345
1 Cherry AI(AIBOT) към MOP
P0.00753741
1 Cherry AI(AIBOT) към MVR
0.0143973
1 Cherry AI(AIBOT) към MWK
MK1.63367951
1 Cherry AI(AIBOT) към MZN
MT0.0601299
1 Cherry AI(AIBOT) към NPR
रु0.13360318
1 Cherry AI(AIBOT) към PYG
6.673572
1 Cherry AI(AIBOT) към RWF
Fr1.367273
1 Cherry AI(AIBOT) към SBD
$0.00774443
1 Cherry AI(AIBOT) към SCR
0.01314577
1 Cherry AI(AIBOT) към SRD
$0.0362285
1 Cherry AI(AIBOT) към SVC
$0.00823375
1 Cherry AI(AIBOT) към SZL
L0.01632635
1 Cherry AI(AIBOT) към TMT
m0.0032935
1 Cherry AI(AIBOT) към TND
د.ت0.002763717
1 Cherry AI(AIBOT) към TTD
$0.00637057
1 Cherry AI(AIBOT) към UGX
Sh3.278444
1 Cherry AI(AIBOT) към XAF
Fr0.534488
1 Cherry AI(AIBOT) към XCD
$0.0025407
1 Cherry AI(AIBOT) към XOF
Fr0.534488
1 Cherry AI(AIBOT) към XPF
Fr0.096923
1 Cherry AI(AIBOT) към BWP
P0.01264704
1 Cherry AI(AIBOT) към BZD
$0.00189141
1 Cherry AI(AIBOT) към CVE
$0.08966789
1 Cherry AI(AIBOT) към DJF
Fr0.167498
1 Cherry AI(AIBOT) към DOP
$0.06030869
1 Cherry AI(AIBOT) към DZD
د.ج0.12230177
1 Cherry AI(AIBOT) към FJD
$0.00212666
1 Cherry AI(AIBOT) към GNF
Fr8.181995
1 Cherry AI(AIBOT) към GTQ
Q0.00721747
1 Cherry AI(AIBOT) към GYD
$0.19706422
1 Cherry AI(AIBOT) към ISK
kr0.117625

Cherry AI ресурс

За по-задълбочено разбиране на Cherry AI, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Cherry AI
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Cherry AI

Колко струва Cherry AI (AIBOT) днес?
Цената в реално време на AIBOT в USD е 0.000941 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на AIBOT към USD?
Текущата цена на AIBOT към USD е $ 0.000941. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Cherry AI?
Пазарната капитализация за AIBOT е $ 208.43K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на AIBOT?
Циркулиращото предлагане на AIBOT е 221.50M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на AIBOT?
AIBOT постигна ATH цена от 0.07284724455622164 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на AIBOT?
AIBOT достигна ATL цена от 0.000931859394849931 USD.
Какъв е обемът на търговията на AIBOT?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за AIBOT е $ 70.62K USD.
Ще се повиши ли AIBOT тази година?
AIBOT може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за AIBOT за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:34:25 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Cherry AI (AIBOT)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

