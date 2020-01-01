Токеномика на Casper AI (AIAGENT) Открийте ключова информация за Casper AI (AIAGENT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Casper AI (AIAGENT) The CSPR AI Platform is a transformative ecosystem that enables users to create, customize, and tokenize AI Agents with ease. Built on the secure and scalable Casper blockchain, CSPR AI empowers individuals and businesses to deploy tradeable AI Agents within minutes, each backed by the native currency, $AIAGENT. Официален уебсайт: www.csprai.com Бяла книга: https://docs.csprai.com Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xadcdbcb0db9edf31509971f64f0a8e0fc53b384d Купете AIAGENT сега!

Токеномика и анализ на цената за Casper AI (AIAGENT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Casper AI (AIAGENT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.26B $ 1.26B $ 1.26B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Рекорд за всички времена: $ 0.0198 $ 0.0198 $ 0.0198 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000638530725507041 $ 0.000638530725507041 $ 0.000638530725507041 Текуща цена: $ 0.0009991 $ 0.0009991 $ 0.0009991 Научете повече за цената на Casper AI (AIAGENT)

Токеномика на Casper AI (AIAGENT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Casper AI (AIAGENT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AIAGENT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AIAGENT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AIAGENT, разгледайте цената в реално време на токените AIAGENT!

