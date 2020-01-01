Токеномика на AIA Chain (AIA) Открийте ключова информация за AIA Chain (AIA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за AIA Chain (AIA) AIAchain is an emerging public chain that combines AI technology, financial payment and is compatible with EVM. It optimizes transaction speed and reduces costs while maintaining a high degree of security and scalability. Through the parallel operation of the native token AIA and the adopted APoS and AISN consensus mechanisms, it promotes the widespread application of blockchain technology, provides efficient technical solutions, and supports enterprises and developers around the world to launch innovative Blockchain applications. Официален уебсайт: https://aiachain.org Бяла книга: https://aiachain.org/paper Изследовател на блокове: https://aiascan.com Купете AIA сега!

Токеномика и анализ на цената за AIA Chain (AIA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AIA Chain (AIA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 13.19B $ 13.19B $ 13.19B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 21.39M $ 21.39M $ 21.39M Рекорд за всички времена: $ 0.03641 $ 0.03641 $ 0.03641 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000777112564092535 $ 0.000777112564092535 $ 0.000777112564092535 Текуща цена: $ 0.001622 $ 0.001622 $ 0.001622 Научете повече за цената на AIA Chain (AIA)

Токеномика на AIA Chain (AIA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на AIA Chain (AIA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AIA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AIA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AIA, разгледайте цената в реално време на токените AIA!

История на цените на AIA Chain (AIA) Анализирането на историята на цените на AIA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на AIA сега!

Прогноза за цената за AIA Искате ли да знаете какъв път може да поеме AIA? Нашата страница за прогноза за цената AIA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AIA сега!

