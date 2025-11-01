БорсаDEX+
Цената в реално време на AI3 днес е 0.03 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за AI3 към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на AI3 в MEXC сега.

Повече за AI3

AI3ценова информация

Какво представлява AI3

Бяла книга AI3

Официален уебсайт на AI3

Токеномика на AI3

AI3 ценова прогноза

AI3 История

Ръководство за закупуване за AI3

Конвертор на валута AI3 във фиат

AI3 спот

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

AI3 Лого

AI3 цена(AI3)

1 AI3 към USD - цена в реално време:

$0.03
$0.03$0.03
0.00%1D
USD
AI3 (AI3) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:18:09 (UTC+8)

Информация за цената за AI3 (AI3) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.03
$ 0.03$ 0.03
24-часов нисък
$ 0.03091
$ 0.03091$ 0.03091
24-часов висок

$ 0.03
$ 0.03$ 0.03

$ 0.03091
$ 0.03091$ 0.03091

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-16.07%

-16.07%

Цената в реално време за AI3 (AI3) е$ 0.03. През последните 24 часа AI3 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.03 до най-висока стойност $ 0.03091, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AI3 е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AI3 има промяна от 0.00% за последния час, 0.00% за 24 часа и -16.07% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за AI3 (AI3)

--
----

$ 3.83K
$ 3.83K$ 3.83K

$ 30.00M
$ 30.00M$ 30.00M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

AI3

Текущата пазарна капитализация на AI3 е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 3.83K. Циркулиращото предлагане на AI3 е --, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 30.00M.

История на цените за AI3 (AI3) USD

Проследете промените в цените за AI3 днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 00.00%
30 дни$ -0.00663-18.10%
60 дни$ -0.0215-41.75%
90 дни$ -0.045-60.00%
AI3 Промяна на цената днес

Днес AI3 регистрира промяна от $ 0 (0.00%), отразяваща последната му пазарна активност.

AI3 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.00663 (-18.10%), което показва краткосрочното представяне на токена.

AI3 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни AI3 отбеляза промяна на $ -0.0215 (-41.75%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

AI3 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.045 (-60.00%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на AI3 (AI3) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за AI3 сега.

Какво е AI3 (AI3)

The Autonomys Network—the foundation layer for AI3.0—is a hyper-scalable decentralized AI (deAI) infrastructure stack encompassing high-throughput permanent distributed storage, data availability and access, and modular execution. Our deAI ecosystem provides all the essential components to build and deploy secure super dApps (AI-powered dApps) and on-chain agents, equipping them with advanced AI capabilities for dynamic and autonomous functionality.

AI3 се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите AI3 инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете AI3 наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за AI3 в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано AI3 купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за AI3 (USD)

Колко ще струва AI3 (AI3) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от AI3 (AI3) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за AI3.

Проверете прогнозата за цената за AI3 сега!

Токеномика на AI3 (AI3)

Разбирането на токеномиката на AI3 (AI3) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените AI3 сега!

Как да купя AI3 (AI3)

Търсите как да купите AI3? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите AI3 от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

AI3 към местни валути

1 AI3(AI3) към VND
789.45
1 AI3(AI3) към AUD
A$0.0459
1 AI3(AI3) към GBP
0.0228
1 AI3(AI3) към EUR
0.0258
1 AI3(AI3) към USD
$0.03
1 AI3(AI3) към MYR
RM0.1257
1 AI3(AI3) към TRY
1.2615
1 AI3(AI3) към JPY
¥4.62
1 AI3(AI3) към ARS
ARS$43.4781
1 AI3(AI3) към RUB
2.4237
1 AI3(AI3) към INR
2.664
1 AI3(AI3) към IDR
Rp499.9998
1 AI3(AI3) към PHP
1.7616
1 AI3(AI3) към EGP
￡E.1.4169
1 AI3(AI3) към BRL
R$0.1611
1 AI3(AI3) към CAD
C$0.042
1 AI3(AI3) към BDT
3.6696
1 AI3(AI3) към NGN
43.4151
1 AI3(AI3) към COP
$115.83
1 AI3(AI3) към ZAR
R.0.5199
1 AI3(AI3) към UAH
1.2585
1 AI3(AI3) към TZS
T.Sh.73.8915
1 AI3(AI3) към VES
Bs6.63
1 AI3(AI3) към CLP
$28.26
1 AI3(AI3) към PKR
Rs8.4267
1 AI3(AI3) към KZT
15.8982
1 AI3(AI3) към THB
฿0.9723
1 AI3(AI3) към TWD
NT$0.9231
1 AI3(AI3) към AED
د.إ0.1101
1 AI3(AI3) към CHF
Fr0.024
1 AI3(AI3) към HKD
HK$0.2331
1 AI3(AI3) към AMD
֏11.481
1 AI3(AI3) към MAD
.د.م0.2775
1 AI3(AI3) към MXN
$0.5568
1 AI3(AI3) към SAR
ريال0.1125
1 AI3(AI3) към ETB
Br4.6266
1 AI3(AI3) към KES
KSh3.8757
1 AI3(AI3) към JOD
د.أ0.02127
1 AI3(AI3) към PLN
0.1107
1 AI3(AI3) към RON
лв0.132
1 AI3(AI3) към SEK
kr0.2847
1 AI3(AI3) към BGN
лв0.0507
1 AI3(AI3) към HUF
Ft10.0908
1 AI3(AI3) към CZK
0.633
1 AI3(AI3) към KWD
د.ك0.00918
1 AI3(AI3) към ILS
0.0975
1 AI3(AI3) към BOB
Bs0.2073
1 AI3(AI3) към AZN
0.051
1 AI3(AI3) към TJS
SM0.2763
1 AI3(AI3) към GEL
0.0813
1 AI3(AI3) към AOA
Kz27.4977
1 AI3(AI3) към BHD
.د.ب0.01128
1 AI3(AI3) към BMD
$0.03
1 AI3(AI3) към DKK
kr0.1941
1 AI3(AI3) към HNL
L0.7896
1 AI3(AI3) към MUR
1.3722
1 AI3(AI3) към NAD
$0.5184
1 AI3(AI3) към NOK
kr0.3036
1 AI3(AI3) към NZD
$0.0522
1 AI3(AI3) към PAB
B/.0.03
1 AI3(AI3) към PGK
K0.1263
1 AI3(AI3) към QAR
ر.ق0.1092
1 AI3(AI3) към RSD
дин.3.0486
1 AI3(AI3) към UZS
soʻm361.4457
1 AI3(AI3) към ALL
L2.5143
1 AI3(AI3) към ANG
ƒ0.0537
1 AI3(AI3) към AWG
ƒ0.0537
1 AI3(AI3) към BBD
$0.06
1 AI3(AI3) към BAM
KM0.0504
1 AI3(AI3) към BIF
Fr88.74
1 AI3(AI3) към BND
$0.039
1 AI3(AI3) към BSD
$0.03
1 AI3(AI3) към JMD
$4.8198
1 AI3(AI3) към KHR
120.4818
1 AI3(AI3) към KMF
Fr12.78
1 AI3(AI3) към LAK
652.1739
1 AI3(AI3) към LKR
රු9.1434
1 AI3(AI3) към MDL
L0.507
1 AI3(AI3) към MGA
Ar135.135
1 AI3(AI3) към MOP
P0.2403
1 AI3(AI3) към MVR
0.459
1 AI3(AI3) към MWK
MK52.0833
1 AI3(AI3) към MZN
MT1.917
1 AI3(AI3) към NPR
रु4.2594
1 AI3(AI3) към PYG
212.76
1 AI3(AI3) към RWF
Fr43.59
1 AI3(AI3) към SBD
$0.2469
1 AI3(AI3) към SCR
0.4164
1 AI3(AI3) към SRD
$1.155
1 AI3(AI3) към SVC
$0.2625
1 AI3(AI3) към SZL
L0.5205
1 AI3(AI3) към TMT
m0.105
1 AI3(AI3) към TND
د.ت0.08811
1 AI3(AI3) към TTD
$0.2031
1 AI3(AI3) към UGX
Sh104.52
1 AI3(AI3) към XAF
Fr17.04
1 AI3(AI3) към XCD
$0.081
1 AI3(AI3) към XOF
Fr17.04
1 AI3(AI3) към XPF
Fr3.09
1 AI3(AI3) към BWP
P0.4032
1 AI3(AI3) към BZD
$0.0603
1 AI3(AI3) към CVE
$2.8587
1 AI3(AI3) към DJF
Fr5.34
1 AI3(AI3) към DOP
$1.9227
1 AI3(AI3) към DZD
د.ج3.8991
1 AI3(AI3) към FJD
$0.0678
1 AI3(AI3) към GNF
Fr260.85
1 AI3(AI3) към GTQ
Q0.2301
1 AI3(AI3) към GYD
$6.2826
1 AI3(AI3) към ISK
kr3.75

AI3 ресурс

За по-задълбочено разбиране на AI3, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на AI3
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно AI3

Колко струва AI3 (AI3) днес?
Цената в реално време на AI3 в USD е 0.03 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на AI3 към USD?
Текущата цена на AI3 към USD е $ 0.03. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на AI3?
Пазарната капитализация за AI3 е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на AI3?
Циркулиращото предлагане на AI3 е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на AI3?
AI3 постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на AI3?
AI3 достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на AI3?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за AI3 е $ 3.83K USD.
Ще се повиши ли AI3 тази година?
AI3 може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за AI3 за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:18:09 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за AI3 (AI3)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор AI3-към-USD

Сума

AI3
AI3
USD
USD

1 AI3 = 0.03 USD

Търговия на AI3

AI3/USDT
$0.03
$0.03$0.03
0.00%

