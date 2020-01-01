Токеномика на Alaya AI (AGT)

Открийте ключова информация за Alaya AI (AGT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
USD

Информация за Alaya AI (AGT)

Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3.

Официален уебсайт:
https://www.aialaya.io/#/
Бяла книга:
https://alaya-ai.gitbook.io/alaya-ai/technology
Изследовател на блокове:
https://bscscan.com/token/0x5dBde81fcE337FF4bcaaEe4Ca3466C00aeCaE274

Токеномика и анализ на цената за Alaya AI (AGT)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Alaya AI (AGT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 10.02M
Общо предлагане:
$ 5.00B
Циркулиращо предлагане:
$ 1.63B
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 30.68M
Рекорд за всички времена:
$ 0.038701
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.004422784568202473
Текуща цена:
$ 0.006135
Токеномика на Alaya AI (AGT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Alaya AI (AGT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой AGT токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой AGT токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на AGT, разгледайте цената в реално време на токените AGT!

Как да купя AGT

Интересувате се да добавите Alaya AI (AGT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на AGT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.

История на цените на Alaya AI (AGT)

Анализирането на историята на цените на AGT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за AGT

Искате ли да знаете какъв път може да поеме AGT? Нашата страница за прогноза за цената AGT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.