Токеномика на Agro Global Token V2 (AGRO) Открийте ключова информация за Agro Global Token V2 (AGRO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Agro Global Token V2 (AGRO) Agro Global Token provides high efficiency, profit and transparency by combining blockchain technology and agriculture. With this method, the elimination of the middlemen prevents the unnecessary expense of agricultural products. Agro Global Token is the right way to adapt blockchain technology to agriculture. Официален уебсайт: https://agroglobal.network Бяла книга: http://agroglobal.network/images/agro.pdf Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x404f83279c36e3e0e2771b7ae9f9b0b2b50ee27c Купете AGRO сега!

Токеномика и анализ на цената за Agro Global Token V2 (AGRO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Agro Global Token V2 (AGRO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 95.00B $ 95.00B $ 95.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 22.68M $ 22.68M $ 22.68M Рекорд за всички времена: $ 0.00085 $ 0.00085 $ 0.00085 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000118143063261035 $ 0.000118143063261035 $ 0.000118143063261035 Текуща цена: $ 0.0002387 $ 0.0002387 $ 0.0002387 Научете повече за цената на Agro Global Token V2 (AGRO)

Токеномика на Agro Global Token V2 (AGRO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Agro Global Token V2 (AGRO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AGRO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AGRO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AGRO, разгледайте цената в реално време на токените AGRO!

Как да купя AGRO Интересувате се да добавите Agro Global Token V2 (AGRO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на AGRO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате AGRO в MEXC сега!

История на цените на Agro Global Token V2 (AGRO) Анализирането на историята на цените на AGRO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на AGRO сега!

Прогноза за цената за AGRO Искате ли да знаете какъв път може да поеме AGRO? Нашата страница за прогноза за цената AGRO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AGRO сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!