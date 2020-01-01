Токеномика на iAgent Protocol (AGNT) Открийте ключова информация за iAgent Protocol (AGNT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за iAgent Protocol (AGNT) Create, Own and Monetize your AI agents for Gaming. iAgent empowers gamers to train their own AI agents from gameplay footage, powered by Depin thereby creating a New digital asset class on the blockchain. Официален уебсайт: https://www.iagentpro.com Бяла книга: https://docs.iagentpro.com Изследовател на блокове: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=base&tab=transactions&tokenAddress=0x521ebb84ea82ee65154b68ecfe3a7292fb3779d6 Купете AGNT сега!

Токеномика и анализ на цената за iAgent Protocol (AGNT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за iAgent Protocol (AGNT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Рекорд за всички времена: $ 0.62 $ 0.62 $ 0.62 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000801109477813986 $ 0.000801109477813986 $ 0.000801109477813986 Текуща цена: $ 0.001578 $ 0.001578 $ 0.001578 Научете повече за цената на iAgent Protocol (AGNT)

Токеномика на iAgent Protocol (AGNT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на iAgent Protocol (AGNT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AGNT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AGNT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AGNT, разгледайте цената в реално време на токените AGNT!

История на цените на iAgent Protocol (AGNT) Анализирането на историята на цените на AGNT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на AGNT сега!

Прогноза за цената за AGNT Искате ли да знаете какъв път може да поеме AGNT? Нашата страница за прогноза за цената AGNT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AGNT сега!

