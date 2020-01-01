Токеномика на Adventure Gold (AGLD) Открийте ключова информация за Adventure Gold (AGLD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Adventure Gold (AGLD) AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain. Официален уебсайт: https://adventurelayer.xyz Бяла книга: https://whitepaper.adventurelayer.xyz Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x32353a6c91143bfd6c7d363b546e62a9a2489a20 Купете AGLD сега!

Токеномика и анализ на цената за Adventure Gold (AGLD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Adventure Gold (AGLD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 56.03M $ 56.03M $ 56.03M Общо предлагане: $ 96.00M $ 96.00M $ 96.00M Циркулиращо предлагане: $ 77.31M $ 77.31M $ 77.31M FDV (оценка при пълна реализация): $ 69.57M $ 69.57M $ 69.57M Рекорд за всички времена: $ 8.2 $ 8.2 $ 8.2 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.20848210063010023 $ 0.20848210063010023 $ 0.20848210063010023 Текуща цена: $ 0.7247 $ 0.7247 $ 0.7247 Научете повече за цената на Adventure Gold (AGLD)

Токеномика на Adventure Gold (AGLD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Adventure Gold (AGLD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AGLD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AGLD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AGLD, разгледайте цената в реално време на токените AGLD!

История на цените на Adventure Gold (AGLD) Анализирането на историята на цените на AGLD помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на AGLD сега!

Прогноза за цената за AGLD Искате ли да знаете какъв път може да поеме AGLD? Нашата страница за прогноза за цената AGLD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AGLD сега!

