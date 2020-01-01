Токеномика на Delysium (AGI) Открийте ключова информация за Delysium (AGI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

The goal of Delysium is to construct a virtual world where 1 billion individuals and 100 billion AI Virtual Beings coexist on blockchain. These virtual beings are not limited to only digital versions of ourselves but also companions and Non-Player Characters (NPCs) who can travel across diverse scenarios, including games, communities, and media platforms. The first AAA-quality playable game powered by decentralized game publishing structure has already been listed on the Epic Games store.

Токеномика и анализ на цената за Delysium (AGI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Delysium (AGI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 78.04M $ 78.04M $ 78.04M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 1.47B $ 1.47B $ 1.47B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.67 $ 0.67 $ 0.67 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.012234014055111651 $ 0.012234014055111651 $ 0.012234014055111651 Текуща цена: $ 0.05314 $ 0.05314 $ 0.05314 Научете повече за цената на Delysium (AGI)

Токеномика на Delysium (AGI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Delysium (AGI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AGI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AGI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AGI, разгледайте цената в реално време на токените AGI!

История на цените на Delysium (AGI) Анализирането на историята на цените на AGI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на AGI сега!

Прогноза за цената за AGI Искате ли да знаете какъв път може да поеме AGI? Нашата страница за прогноза за цената AGI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AGI сега!

