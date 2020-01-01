Токеномика на Arsenal Fan Token (AFC) Открийте ключова информация за Arsenal Fan Token (AFC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Arsenal Fan Token (AFC) Arsenal Fan Token (AFC) is the official fan token of Arsenal FC-- the London-based football club, also known as the "The Gunners". AFC fan tokens offer their holders an advantage to influence the life of the club, as well as take part in polls on various decisions related to the team. AFC owners are among the first to get access to fresh content, as well as participate in quizzes, competitions, games, and receive certain privileges. Furthermore, each AFC owner can become part of the gamification process and influence marketing techniques focused on the interactions between the football team and its fans. Официален уебсайт: https://www.arsenal.com/news/afc-fan-token-everything-you-need-know Изследовател на блокове: https://chiliscan.com/token/0x1d4343d35f0E0e14C14115876D01dEAa4792550b Купете AFC сега!

Токеномика и анализ на цената за Arsenal Fan Token (AFC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Arsenal Fan Token (AFC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.62M $ 3.62M $ 3.62M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 9.07M $ 9.07M $ 9.07M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 5.95 $ 5.95 $ 5.95 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.3127281881382334 $ 0.3127281881382334 $ 0.3127281881382334 Текуща цена: $ 0.3996 $ 0.3996 $ 0.3996 Научете повече за цената на Arsenal Fan Token (AFC)

Токеномика на Arsenal Fan Token (AFC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Arsenal Fan Token (AFC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AFC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AFC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AFC, разгледайте цената в реално време на токените AFC!

Как да купя AFC Интересувате се да добавите Arsenal Fan Token (AFC) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на AFC, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате AFC в MEXC сега!

История на цените на Arsenal Fan Token (AFC) Анализирането на историята на цените на AFC помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на AFC сега!

Прогноза за цената за AFC Искате ли да знаете какъв път може да поеме AFC? Нашата страница за прогноза за цената AFC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AFC сега!

