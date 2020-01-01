Токеномика на AEROBUD (AEROBUD) Открийте ключова информация за AEROBUD (AEROBUD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за AEROBUD (AEROBUD) AeroBud is inspired by Sage, a rescue dog. It was created through the meme narrative to bring greater awareness to the current situation of animal shelters and rally a community around a token. Its goal is to build a community that can share their love for pets on the Base ecosystem and provide donations to support animal shelters. As a community-driven token, the team is committed to being transparent by publicly sharing all its transactions on its socials. Aerobud has more liquidity than most memes as the team wanted to create a more stable memecoin. Официален уебсайт: https://aerobud.org/ Бяла книга: https://docs.aerobud.org/ Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0xfad8cb754230dbfd249db0e8eccb5142dd675a0d Купете AEROBUD сега!

Токеномика и анализ на цената за AEROBUD (AEROBUD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AEROBUD (AEROBUD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.66M $ 6.66M $ 6.66M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 970.00M $ 970.00M $ 970.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.87M $ 6.87M $ 6.87M Рекорд за всички времена: $ 0.03246 $ 0.03246 $ 0.03246 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000498990731193964 $ 0.000498990731193964 $ 0.000498990731193964 Текуща цена: $ 0.00687 $ 0.00687 $ 0.00687 Научете повече за цената на AEROBUD (AEROBUD)

Токеномика на AEROBUD (AEROBUD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на AEROBUD (AEROBUD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AEROBUD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AEROBUD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AEROBUD, разгледайте цената в реално време на токените AEROBUD!

Как да купя AEROBUD Интересувате се да добавите AEROBUD (AEROBUD) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на AEROBUD, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате AEROBUD в MEXC сега!

История на цените на AEROBUD (AEROBUD) Анализирането на историята на цените на AEROBUD помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на AEROBUD сега!

Прогноза за цената за AEROBUD Искате ли да знаете какъв път може да поеме AEROBUD? Нашата страница за прогноза за цената AEROBUD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AEROBUD сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!