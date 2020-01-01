Токеномика на Aerodrome Finance (AERO) Открийте ключова информация за Aerodrome Finance (AERO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Aerodrome Finance (AERO) Aerodrome Finance is a next-generation AMM designed to serve as Base's central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote-lock governance model, and friendly user experience. Официален уебсайт: https://aerodrome.finance/ Бяла книга: https://aerodrome.finance/docs Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0x940181a94A35A4569E4529A3CDfB74e38FD98631 Купете AERO сега!

Токеномика и анализ на цената за Aerodrome Finance (AERO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Aerodrome Finance (AERO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 774.63M $ 774.63M $ 774.63M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 878.77M $ 878.77M $ 878.77M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 2.251 $ 2.251 $ 2.251 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00642369156521956 $ 0.00642369156521956 $ 0.00642369156521956 Текуща цена: $ 0.8815 $ 0.8815 $ 0.8815 Научете повече за цената на Aerodrome Finance (AERO)

Токеномика на Aerodrome Finance (AERO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Aerodrome Finance (AERO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AERO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AERO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AERO, разгледайте цената в реално време на токените AERO!

История на цените на Aerodrome Finance (AERO) Анализирането на историята на цените на AERO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на AERO сега!

Прогноза за цената за AERO Искате ли да знаете какъв път може да поеме AERO? Нашата страница за прогноза за цената AERO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AERO сега!

