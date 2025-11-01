Какво е AdEx (ADX)

AdEx се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите AdEx инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.



Освен това можете:

- Проверете ADX наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.

- Прочетете отзиви и анализи за AdEx в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано AdEx купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за AdEx (USD)

Колко ще струва AdEx (ADX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от AdEx (ADX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за AdEx.

Токеномика на AdEx (ADX)

Разбирането на токеномиката на AdEx (ADX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ADX сега!

Как да купя AdEx (ADX)

Търсите как да купите AdEx? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите AdEx от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

ADX към местни валути

AdEx ресурс

За по-задълбочено разбиране на AdEx, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Хората също питат: Други въпроси относно AdEx Колко струва AdEx (ADX) днес? Цената в реално време на ADX в USD е 0.1272 USD , актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни. Каква е текущата цена на ADX към USD? $ 0.1272 . Проверете Текущата цена на ADX към USD е. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени. Каква е пазарната капитализация на AdEx? Пазарната капитализация за ADX е $ 18.81M USD . Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг. Какво е циркулиращото предлагане на ADX? Циркулиращото предлагане на ADX е 147.90M USD . Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ADX? ADX постигна ATH цена от 3.708280086517334 USD . Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ADX? ADX достигна ATL цена от 0.034879632974 USD . Какъв е обемът на търговията на ADX? Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ADX е $ 20.72K USD . Ще се повиши ли ADX тази година? ADX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ADX за по-задълбочен анализ.

Важни новини за отрасъла за AdEx (ADX)

Време (UTC+8) Тип Информация 10-31 05:09:00 Индустриални актуализации 1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции 10-31 01:38:24 Експертни анализи Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката 10-30 11:46:23 Валутна политика Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед 10-30 07:20:09 Валутна политика Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше 10-28 21:35:49 Индустриални актуализации Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден 10-28 14:23:33 Индустриални актуализации Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

