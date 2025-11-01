БорсаDEX+
Цената в реално време на AdEx днес е 0.1272 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ADX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ADX в MEXC сега.

AdEx цена(ADX)

1 ADX към USD - цена в реално време:

$0.1272
-0.31%1D
USD
AdEx (ADX) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:34:18 (UTC+8)

Информация за цената за AdEx (ADX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.126
24-часов нисък
$ 0.1442
24-часов висок

$ 0.126
$ 0.1442
$ 3.708280086517334
$ 0.034879632974
-0.32%

-0.31%

+34.74%

+34.74%

Цената в реално време за AdEx (ADX) е$ 0.1272. През последните 24 часа ADX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.126 до най-висока стойност $ 0.1442, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ADX е $ 3.708280086517334, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.034879632974.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ADX има промяна от -0.32% за последния час, -0.31% за 24 часа и +34.74% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за AdEx (ADX)

No.815

$ 18.81M
$ 20.72K
$ 19.08M
147.90M
150,000,000
150,000,000
98.60%

ETH

Текущата пазарна капитализация на AdEx е $ 18.81M, като 24-часовият обем на търговията е $ 20.72K. Циркулиращото предлагане на ADX е 147.90M, като общото предлагане е 150000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 19.08M.

История на цените за AdEx (ADX) USD

Проследете промените в цените за AdEx днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.000396-0.31%
30 дни$ +0.021+19.77%
60 дни$ -0.0055-4.15%
90 дни$ +0.0092+7.79%
AdEx Промяна на цената днес

Днес ADX регистрира промяна от $ -0.000396 (-0.31%), отразяваща последната му пазарна активност.

AdEx 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +0.021 (+19.77%), което показва краткосрочното представяне на токена.

AdEx 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни ADX отбеляза промяна на $ -0.0055 (-4.15%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

AdEx 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.0092 (+7.79%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на AdEx (ADX) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за AdEx сега.

Какво е AdEx (ADX)

AURA is your personal AI agent, making it easier than ever to stay ahead in Web3. It keeps an eye on the market, recommends opportunities, and executes actions on your behalf - all based on your onchain activity and risk profile. Whether it’s finding the best lending protocols, claiming airdrops, minting NFTs, or maximizing your DeFi yield, AURA does the heavy lifting so you don’t have to. AURA’s AI agent framework can also provide personalized strategies and automation across Web3 apps and wallets, further enhancing user experience.

AdEx се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите AdEx инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете ADX наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за AdEx в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано AdEx купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за AdEx (USD)

Колко ще струва AdEx (ADX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от AdEx (ADX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за AdEx.

Проверете прогнозата за цената за AdEx сега!

Токеномика на AdEx (ADX)

Разбирането на токеномиката на AdEx (ADX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ADX сега!

Как да купя AdEx (ADX)

Търсите как да купите AdEx? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите AdEx от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

ADX към местни валути

1 AdEx(ADX) към VND
3,347.268
1 AdEx(ADX) към AUD
A$0.193344
1 AdEx(ADX) към GBP
0.096672
1 AdEx(ADX) към EUR
0.109392
1 AdEx(ADX) към USD
$0.1272
1 AdEx(ADX) към MYR
RM0.532968
1 AdEx(ADX) към TRY
5.347488
1 AdEx(ADX) към JPY
¥19.5888
1 AdEx(ADX) към ARS
ARS$184.080024
1 AdEx(ADX) към RUB
10.27776
1 AdEx(ADX) към INR
11.292816
1 AdEx(ADX) към IDR
Rp2,119.999152
1 AdEx(ADX) към PHP
7.465368
1 AdEx(ADX) към EGP
￡E.6.008928
1 AdEx(ADX) към BRL
R$0.684336
1 AdEx(ADX) към CAD
C$0.17808
1 AdEx(ADX) към BDT
15.559104
1 AdEx(ADX) към NGN
184.080024
1 AdEx(ADX) към COP
$491.1192
1 AdEx(ADX) към ZAR
R.2.205648
1 AdEx(ADX) към UAH
5.33604
1 AdEx(ADX) към TZS
T.Sh.313.29996
1 AdEx(ADX) към VES
Bs28.1112
1 AdEx(ADX) към CLP
$119.8224
1 AdEx(ADX) към PKR
Rs35.729208
1 AdEx(ADX) към KZT
67.408368
1 AdEx(ADX) към THB
฿4.118736
1 AdEx(ADX) към TWD
NT$3.913944
1 AdEx(ADX) към AED
د.إ0.466824
1 AdEx(ADX) към CHF
Fr0.10176
1 AdEx(ADX) към HKD
HK$0.988344
1 AdEx(ADX) към AMD
֏48.67944
1 AdEx(ADX) към MAD
.د.م1.1766
1 AdEx(ADX) към MXN
$2.360832
1 AdEx(ADX) към SAR
ريال0.477
1 AdEx(ADX) към ETB
Br19.616784
1 AdEx(ADX) към KES
KSh16.432968
1 AdEx(ADX) към JOD
د.أ0.0901848
1 AdEx(ADX) към PLN
0.469368
1 AdEx(ADX) към RON
лв0.55968
1 AdEx(ADX) към SEK
kr1.207128
1 AdEx(ADX) към BGN
лв0.214968
1 AdEx(ADX) към HUF
Ft42.812976
1 AdEx(ADX) към CZK
2.68392
1 AdEx(ADX) към KWD
د.ك0.0389232
1 AdEx(ADX) към ILS
0.4134
1 AdEx(ADX) към BOB
Bs0.878952
1 AdEx(ADX) към AZN
0.21624
1 AdEx(ADX) към TJS
SM1.171512
1 AdEx(ADX) към GEL
0.344712
1 AdEx(ADX) към AOA
Kz116.590248
1 AdEx(ADX) към BHD
.د.ب0.0479544
1 AdEx(ADX) към BMD
$0.1272
1 AdEx(ADX) към DKK
kr0.822984
1 AdEx(ADX) към HNL
L3.347904
1 AdEx(ADX) към MUR
5.818128
1 AdEx(ADX) към NAD
$2.198016
1 AdEx(ADX) към NOK
kr1.287264
1 AdEx(ADX) към NZD
$0.221328
1 AdEx(ADX) към PAB
B/.0.1272
1 AdEx(ADX) към PGK
K0.535512
1 AdEx(ADX) към QAR
ر.ق0.463008
1 AdEx(ADX) към RSD
дин.12.924792
1 AdEx(ADX) към UZS
soʻm1,532.529768
1 AdEx(ADX) към ALL
L10.660632
1 AdEx(ADX) към ANG
ƒ0.227688
1 AdEx(ADX) към AWG
ƒ0.22896
1 AdEx(ADX) към BBD
$0.2544
1 AdEx(ADX) към BAM
KM0.213696
1 AdEx(ADX) към BIF
Fr376.2576
1 AdEx(ADX) към BND
$0.16536
1 AdEx(ADX) към BSD
$0.1272
1 AdEx(ADX) към JMD
$20.435952
1 AdEx(ADX) към KHR
510.842832
1 AdEx(ADX) към KMF
Fr54.1872
1 AdEx(ADX) към LAK
2,765.217336
1 AdEx(ADX) към LKR
රු38.768016
1 AdEx(ADX) към MDL
L2.14968
1 AdEx(ADX) към MGA
Ar572.9724
1 AdEx(ADX) към MOP
P1.018872
1 AdEx(ADX) към MVR
1.94616
1 AdEx(ADX) към MWK
MK220.833192
1 AdEx(ADX) към MZN
MT8.12808
1 AdEx(ADX) към NPR
रु18.059856
1 AdEx(ADX) към PYG
902.1024
1 AdEx(ADX) към RWF
Fr184.8216
1 AdEx(ADX) към SBD
$1.046856
1 AdEx(ADX) към SCR
1.776984
1 AdEx(ADX) към SRD
$4.8972
1 AdEx(ADX) към SVC
$1.113
1 AdEx(ADX) към SZL
L2.20692
1 AdEx(ADX) към TMT
m0.4452
1 AdEx(ADX) към TND
د.ت0.3735864
1 AdEx(ADX) към TTD
$0.861144
1 AdEx(ADX) към UGX
Sh443.1648
1 AdEx(ADX) към XAF
Fr72.2496
1 AdEx(ADX) към XCD
$0.34344
1 AdEx(ADX) към XOF
Fr72.2496
1 AdEx(ADX) към XPF
Fr13.1016
1 AdEx(ADX) към BWP
P1.709568
1 AdEx(ADX) към BZD
$0.255672
1 AdEx(ADX) към CVE
$12.120888
1 AdEx(ADX) към DJF
Fr22.6416
1 AdEx(ADX) към DOP
$8.152248
1 AdEx(ADX) към DZD
د.ج16.532184
1 AdEx(ADX) към FJD
$0.287472
1 AdEx(ADX) към GNF
Fr1,106.004
1 AdEx(ADX) към GTQ
Q0.975624
1 AdEx(ADX) към GYD
$26.638224
1 AdEx(ADX) към ISK
kr15.9

Хората също питат: Други въпроси относно AdEx

Колко струва AdEx (ADX) днес?
Цената в реално време на ADX в USD е 0.1272 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ADX към USD?
Текущата цена на ADX към USD е $ 0.1272. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на AdEx?
Пазарната капитализация за ADX е $ 18.81M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ADX?
Циркулиращото предлагане на ADX е 147.90M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ADX?
ADX постигна ATH цена от 3.708280086517334 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ADX?
ADX достигна ATL цена от 0.034879632974 USD.
Какъв е обемът на търговията на ADX?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ADX е $ 20.72K USD.
Ще се повиши ли ADX тази година?
ADX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ADX за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:34:18 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за AdEx (ADX)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор ADX-към-USD

Сума

ADX
ADX
USD
USD

1 ADX = 0.1272 USD

Търговия на ADX

ADX/USDT
$0.1272
$0.1272$0.1272
-0.31%

