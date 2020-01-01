Токеномика на Alkimi (ADS) Открийте ключова информация за Alkimi (ADS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Alkimi (ADS) A decentralised replacement to the inefficient legacy programmatic ad exchanges with the mission to restore the value exchange between advertisers, publishers and users. Alkimi is powered by the Hypergraph – a revolutionary blockchain technology – which allows Alkimi to provide the fastest, infinitely scalable solution with 0% fraud, minimal transaction fees and complete end to end transparency. Alkimi Exchange helps create ad products, proven to be successful by walled gardens, across the open web. Официален уебсайт: https://alkimiexchange.com/ Бяла книга: https://t.me/Alkimi_Exchange/6533 Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x3106a0a076BeDAE847652F42ef07FD58589E001f Купете ADS сега!

Токеномика и анализ на цената за Alkimi (ADS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Alkimi (ADS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 23.09M $ 23.09M $ 23.09M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 236.99M $ 236.99M $ 236.99M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.64284 $ 0.64284 $ 0.64284 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.05724287690655371 $ 0.05724287690655371 $ 0.05724287690655371 Текуща цена: $ 0.09742 $ 0.09742 $ 0.09742 Научете повече за цената на Alkimi (ADS)

Токеномика на Alkimi (ADS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Alkimi (ADS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ADS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ADS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ADS, разгледайте цената в реално време на токените ADS!

