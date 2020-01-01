Токеномика на Aiden Labs (ADN) Открийте ключова информация за Aiden Labs (ADN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Aiden Labs (ADN) Aiden Labs is the AI platform that's helps users access their favorite AI tools, such as ChatGPT, Claude, Gemini, and Deepseek, through chat apps like Telegram. Users can generate images, videos, and conduct research all in one place for one price. Официален уебсайт: https://www.aidenlabs.ai/ Бяла книга: https://aiden-labs.gitbook.io/aiden-labs/whitepaper Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xf7A2A10b9f4AA9fBF057620f0da2169FfBC1e134

Токеномика и анализ на цената за Aiden Labs (ADN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Aiden Labs (ADN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.72M $ 9.72M $ 9.72M Рекорд за всички времена: $ 0.04242 $ 0.04242 $ 0.04242 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.00243 $ 0.00243 $ 0.00243 Научете повече за цената на Aiden Labs (ADN)

Токеномика на Aiden Labs (ADN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Aiden Labs (ADN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ADN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ADN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ADN, разгледайте цената в реално време на токените ADN!

Как да купя ADN Интересувате се да добавите Aiden Labs (ADN) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ADN, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия.

История на цените на Aiden Labs (ADN) Анализирането на историята на цените на ADN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ADN сега!

Прогноза за цената за ADN Искате ли да знаете какъв път може да поеме ADN? Нашата страница за прогноза за цената ADN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ADN сега!

