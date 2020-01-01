Токеномика на Across Protocol (ACX) Открийте ключова информация за Across Protocol (ACX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Across Protocol (ACX) Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers. It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle. Официален уебсайт: https://across.to/ Бяла книга: https://docs.across.to/v2/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x44108f0223a3c3028f5fe7aec7f9bb2e66bef82f Купете ACX сега!

Токеномика и анализ на цената за Across Protocol (ACX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Across Protocol (ACX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 102.50M $ 102.50M $ 102.50M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 606.46M $ 606.46M $ 606.46M FDV (оценка при пълна реализация): $ 169.02M $ 169.02M $ 169.02M Рекорд за всички времена: $ 1.9889 $ 1.9889 $ 1.9889 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.03506312954269173 $ 0.03506312954269173 $ 0.03506312954269173 Текуща цена: $ 0.16902 $ 0.16902 $ 0.16902 Научете повече за цената на Across Protocol (ACX)

Токеномика на Across Protocol (ACX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Across Protocol (ACX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ACX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ACX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ACX, разгледайте цената в реално време на токените ACX!

Как да купя ACX Интересувате се да добавите Across Protocol (ACX) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ACX, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате ACX в MEXC сега!

История на цените на Across Protocol (ACX) Анализирането на историята на цените на ACX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ACX сега!

Прогноза за цената за ACX Искате ли да знаете какъв път може да поеме ACX? Нашата страница за прогноза за цената ACX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ACX сега!

