ACT is a meme coin.
Issuance Mechanism
- Initial Supply: The Acet (ACT) token started with an initial supply of zero. Tokens are created through a smart contract by those who wish to hold them, requiring participants to provide valuable assets to the creation contract. This mechanism ensures that every ACT token is backed by value at the point of creation, making each token inherently valuable.
- Ongoing Issuance: There is no evidence of a fixed or scheduled emission rate; instead, issuance is demand-driven and occurs as users interact with the smart contract to mint new tokens.
Allocation Mechanism
- Decentralized Creation: All tokens are minted by users who contribute assets to the smart contract. There is no centralized allocation or pre-mine; the distribution is entirely determined by user participation in the creation process.
- No Traditional Allocation Table: Unlike many projects, there is no explicit allocation breakdown for team, investors, or ecosystem funds. The entire supply is user-generated.
Usage and Incentive Mechanism
- Utility: ACT tokens are used within the Acet ecosystem for various purposes, including participation in the "Warriors Club," auctions, voting on governance proposals, and engaging in e-sports tournaments and other community-driven activities.
- Incentives: Users are incentivized to mint and hold ACT tokens to access exclusive features, participate in governance, and potentially benefit from the growth of the ecosystem. The value proposition is tied to the utility and community engagement rather than direct financial rewards or staking yields.
Locking Mechanism
- No Explicit Locking: There is no evidence of a formal token locking or vesting mechanism. Since tokens are minted on demand and not pre-allocated, there is no need for lockups or vesting schedules for team or investors.
- User-Controlled: Any locking or holding period is at the discretion of the individual user, based on their participation in the ecosystem and personal strategy.
Unlocking Time
- Immediate Liquidity: Since there are no lockups, tokens are liquid and transferable immediately upon minting. There is no scheduled unlocking event or vesting timeline.
Summary Table
|Aspect
|Details
|Issuance
|Minted on demand via smart contract; initial supply = 0
|Allocation
|100% user-generated; no pre-mine, team, or investor allocation
|Usage
|Governance, auctions, e-sports, community activities
|Incentives
|Access to features, governance participation, community engagement
|Locking
|None; tokens are liquid upon creation
|Unlocking
|Not applicable; no vesting or lockup
Additional Notes
- Transparency: The ACT token contract and its creation mechanism are publicly auditable, with audits conducted by Certik and PeckShield.
- Community Focus: The design emphasizes decentralization and community ownership, with all value and supply determined by user participation.
For further details, you can review the official Acet whitepaper and explore the Acet Gitbook for up-to-date documentation.
Токеномика на The AI Prophecy (ACT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на The AI Prophecy (ACT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой ACT токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой ACT токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на ACT, разгледайте цената в реално време на токените ACT!
