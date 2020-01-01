Токеномика на Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Открийте ключова информация за Acolyte by Virtuals (ACOLYT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Acolyt is a memecoin born from DTR (Decentralized Tech Researchers), created by @ghost93_x to address the challenges in the rapidly growing AI agent market. Faced with high costs and market noise, @kurorosage launched Acolyt as an experiment, quickly gaining traction. With a fair launch and personal investments from the founders, Acolyt now has a strong team of 12, including top AI developers. The mission is clear: to become the Oracle of AI agents, revolutionizing the ecosystem and providing clarity in a crowded market. Официален уебсайт: https://acolyt.ai/ Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0x79dacb99a8698052a9898e81fdf883c29efb93cb Купете ACOLYT сега!

Токеномика и анализ на цената за Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Acolyte by Virtuals (ACOLYT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.06M $ 3.06M $ 3.06M Общо предлагане: $ 993.08M $ 993.08M $ 993.08M Циркулиращо предлагане: $ 968.86M $ 968.86M $ 968.86M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.14M $ 3.14M $ 3.14M Рекорд за всички времена: $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000065996165511156 $ 0.000065996165511156 $ 0.000065996165511156 Текуща цена: $ 0.00316 $ 0.00316 $ 0.00316 Научете повече за цената на Acolyte by Virtuals (ACOLYT)

Токеномика на Acolyte by Virtuals (ACOLYT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Acolyte by Virtuals (ACOLYT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ACOLYT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ACOLYT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ACOLYT, разгледайте цената в реално време на токените ACOLYT!

Как да купя ACOLYT Интересувате се да добавите Acolyte by Virtuals (ACOLYT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ACOLYT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате ACOLYT в MEXC сега!

История на цените на Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Анализирането на историята на цените на ACOLYT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ACOLYT сега!

Прогноза за цената за ACOLYT Искате ли да знаете какъв път може да поеме ACOLYT? Нашата страница за прогноза за цената ACOLYT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ACOLYT сега!

