Информация за AC Milan Fan Token (ACM) $ACM is the name of the only official Milan Fan Token. Официален уебсайт: https://www.socios.com/ Изследовател на блокове: https://chiliscan.com/token/0xF9C0F80a6c67b1B39bdDF00ecD57f2533ef5b688 Купете ACM сега!

Токеномика и анализ на цената за AC Milan Fan Token (ACM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AC Milan Fan Token (ACM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.44M $ 8.44M $ 8.44M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 8.77M $ 8.77M $ 8.77M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 5.529 $ 5.529 $ 5.529 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.6952686944495973 $ 0.6952686944495973 $ 0.6952686944495973 Текуща цена: $ 0.9627 $ 0.9627 $ 0.9627 Научете повече за цената на AC Milan Fan Token (ACM)

Токеномика на AC Milan Fan Token (ACM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на AC Milan Fan Token (ACM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ACM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ACM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ACM, разгледайте цената в реално време на токените ACM!

Как да купя ACM Интересувате се да добавите AC Milan Fan Token (ACM) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ACM, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате ACM в MEXC сега!

История на цените на AC Milan Fan Token (ACM) Анализирането на историята на цените на ACM помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ACM сега!

Прогноза за цената за ACM Искате ли да знаете какъв път може да поеме ACM? Нашата страница за прогноза за цената ACM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ACM сега!

