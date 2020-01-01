Токеномика на Acala Token (ACA) Открийте ключова информация за Acala Token (ACA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Acala Token (ACA) Acala Token is the utility token that powers the DeFi hub of Polkadot. Incentivizes network nodes to monitor and relay messages to Polkadot. Empowers the community to vote, elect council members, and drive the development of Acala. Официален уебсайт: https://acala.network/ Бяла книга: https://wiki.acala.network/ Изследовател на блокове: https://acala.subscan.io/ Купете ACA сега!

Токеномика и анализ на цената за Acala Token (ACA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Acala Token (ACA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 32.90M $ 32.90M $ 32.90M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 1.17B $ 1.17B $ 1.17B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 4.9 $ 4.9 $ 4.9 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.022200074441219506 $ 0.022200074441219506 $ 0.022200074441219506 Текуща цена: $ 0.0282 $ 0.0282 $ 0.0282 Научете повече за цената на Acala Token (ACA)

Токеномика на Acala Token (ACA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Acala Token (ACA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ACA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ACA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ACA, разгледайте цената в реално време на токените ACA!

Как да купя ACA Интересувате се да добавите Acala Token (ACA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ACA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате ACA в MEXC сега!

История на цените на Acala Token (ACA) Анализирането на историята на цените на ACA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ACA сега!

Прогноза за цената за ACA Искате ли да знаете какъв път може да поеме ACA? Нашата страница за прогноза за цената ACA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ACA сега!

