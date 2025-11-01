БорсаDEX+
Цената в реално време на Abbott днес е 123.71 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ABTON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ABTON в MEXC сега.

Повече за ABTON

ABTONценова информация

Какво представлява ABTON

Официален уебсайт на ABTON

Токеномика на ABTON

ABTON ценова прогноза

ABTON История

Ръководство за закупуване за ABTON

Abbott Лого

Abbott цена(ABTON)

1 ABTON към USD - цена в реално време:

$123.71
-0.65%1D
USD
Abbott (ABTON) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:17:57 (UTC+8)

Информация за цената за Abbott (ABTON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 123.25
24-часов нисък
$ 125.54
24-часов висок

$ 123.25
$ 125.54
$ 235.31115975890665
$ 123.24374774531553
-0.66%

-0.65%

-2.65%

-2.65%

Цената в реално време за Abbott (ABTON) е$ 123.71. През последните 24 часа ABTON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 123.25 до най-висока стойност $ 125.54, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ABTON е $ 235.31115975890665, а най-ниската цена за всички времена е $ 123.24374774531553.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ABTON има промяна от -0.66% за последния час, -0.65% за 24 часа и -2.65% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Abbott (ABTON)

No.1919

$ 1.64M
$ 55.11K
$ 1.64M
13.25K
13,253.80667223
ETH

Текущата пазарна капитализация на Abbott е $ 1.64M, като 24-часовият обем на търговията е $ 55.11K. Циркулиращото предлагане на ABTON е 13.25K, като общото предлагане е 13253.80667223. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.64M.

История на цените за Abbott (ABTON) USD

Проследете промените в цените за Abbott днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.8094-0.65%
30 дни$ -8.09-6.14%
60 дни$ +23.71+23.71%
90 дни$ +23.71+23.71%
Abbott Промяна на цената днес

Днес ABTON регистрира промяна от $ -0.8094 (-0.65%), отразяваща последната му пазарна активност.

Abbott 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -8.09 (-6.14%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Abbott 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни ABTON отбеляза промяна на $ +23.71 (+23.71%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Abbott 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +23.71 (+23.71%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Abbott (ABTON) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Abbott сега.

Какво е Abbott (ABTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Abbott се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Abbott инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете ABTON наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Abbott в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Abbott купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Abbott (USD)

Колко ще струва Abbott (ABTON) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Abbott (ABTON) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Abbott.

Проверете прогнозата за цената за Abbott сега!

Токеномика на Abbott (ABTON)

Разбирането на токеномиката на Abbott (ABTON) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ABTON сега!

Как да купя Abbott (ABTON)

Търсите как да купите Abbott? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Abbott от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

ABTON към местни валути

1 Abbott(ABTON) към VND
3,255,428.65
1 Abbott(ABTON) към AUD
A$189.2763
1 Abbott(ABTON) към GBP
94.0196
1 Abbott(ABTON) към EUR
106.3906
1 Abbott(ABTON) към USD
$123.71
1 Abbott(ABTON) към MYR
RM518.3449
1 Abbott(ABTON) към TRY
5,202.0055
1 Abbott(ABTON) към JPY
¥19,051.34
1 Abbott(ABTON) към ARS
ARS$179,289.1917
1 Abbott(ABTON) към RUB
9,994.5309
1 Abbott(ABTON) към INR
10,985.448
1 Abbott(ABTON) към IDR
Rp2,061,832.5086
1 Abbott(ABTON) към PHP
7,264.2512
1 Abbott(ABTON) към EGP
￡E.5,842.8233
1 Abbott(ABTON) към BRL
R$664.3227
1 Abbott(ABTON) към CAD
C$173.194
1 Abbott(ABTON) към BDT
15,132.2072
1 Abbott(ABTON) към NGN
179,029.4007
1 Abbott(ABTON) към COP
$477,644.31
1 Abbott(ABTON) към ZAR
R.2,143.8943
1 Abbott(ABTON) към UAH
5,189.6345
1 Abbott(ABTON) към TZS
T.Sh.304,703.9155
1 Abbott(ABTON) към VES
Bs27,339.91
1 Abbott(ABTON) към CLP
$116,534.82
1 Abbott(ABTON) към PKR
Rs34,748.9019
1 Abbott(ABTON) към KZT
65,558.8774
1 Abbott(ABTON) към THB
฿4,009.4411
1 Abbott(ABTON) към TWD
NT$3,806.5567
1 Abbott(ABTON) към AED
د.إ454.0157
1 Abbott(ABTON) към CHF
Fr98.968
1 Abbott(ABTON) към HKD
HK$961.2267
1 Abbott(ABTON) към AMD
֏47,343.817
1 Abbott(ABTON) към MAD
.د.م1,144.3175
1 Abbott(ABTON) към MXN
$2,296.0576
1 Abbott(ABTON) към SAR
ريال463.9125
1 Abbott(ABTON) към ETB
Br19,078.5562
1 Abbott(ABTON) към KES
KSh15,982.0949
1 Abbott(ABTON) към JOD
د.أ87.71039
1 Abbott(ABTON) към PLN
456.4899
1 Abbott(ABTON) към RON
лв544.324
1 Abbott(ABTON) към SEK
kr1,174.0079
1 Abbott(ABTON) към BGN
лв209.0699
1 Abbott(ABTON) към HUF
Ft41,611.0956
1 Abbott(ABTON) към CZK
2,610.281
1 Abbott(ABTON) към KWD
د.ك37.85526
1 Abbott(ABTON) към ILS
402.0575
1 Abbott(ABTON) към BOB
Bs854.8361
1 Abbott(ABTON) към AZN
210.307
1 Abbott(ABTON) към TJS
SM1,139.3691
1 Abbott(ABTON) към GEL
335.2541
1 Abbott(ABTON) към AOA
Kz113,391.3489
1 Abbott(ABTON) към BHD
.د.ب46.51496
1 Abbott(ABTON) към BMD
$123.71
1 Abbott(ABTON) към DKK
kr800.4037
1 Abbott(ABTON) към HNL
L3,256.0472
1 Abbott(ABTON) към MUR
5,658.4954
1 Abbott(ABTON) към NAD
$2,137.7088
1 Abbott(ABTON) към NOK
kr1,251.9452
1 Abbott(ABTON) към NZD
$215.2554
1 Abbott(ABTON) към PAB
B/.123.71
1 Abbott(ABTON) към PGK
K520.8191
1 Abbott(ABTON) към QAR
ر.ق450.3044
1 Abbott(ABTON) към RSD
дин.12,571.4102
1 Abbott(ABTON) към UZS
soʻm1,490,481.5849
1 Abbott(ABTON) към ALL
L10,368.1351
1 Abbott(ABTON) към ANG
ƒ221.4409
1 Abbott(ABTON) към AWG
ƒ221.4409
1 Abbott(ABTON) към BBD
$247.42
1 Abbott(ABTON) към BAM
KM207.8328
1 Abbott(ABTON) към BIF
Fr365,934.18
1 Abbott(ABTON) към BND
$160.823
1 Abbott(ABTON) към BSD
$123.71
1 Abbott(ABTON) към JMD
$19,875.2486
1 Abbott(ABTON) към KHR
496,826.7826
1 Abbott(ABTON) към KMF
Fr52,700.46
1 Abbott(ABTON) към LAK
2,689,347.7723
1 Abbott(ABTON) към LKR
රු37,704.3338
1 Abbott(ABTON) към MDL
L2,090.699
1 Abbott(ABTON) към MGA
Ar557,251.695
1 Abbott(ABTON) към MOP
P990.9171
1 Abbott(ABTON) към MVR
1,892.763
1 Abbott(ABTON) към MWK
MK214,774.1681
1 Abbott(ABTON) към MZN
MT7,905.069
1 Abbott(ABTON) към NPR
रु17,564.3458
1 Abbott(ABTON) към PYG
877,351.32
1 Abbott(ABTON) към RWF
Fr179,750.63
1 Abbott(ABTON) към SBD
$1,018.1333
1 Abbott(ABTON) към SCR
1,717.0948
1 Abbott(ABTON) към SRD
$4,762.835
1 Abbott(ABTON) към SVC
$1,082.4625
1 Abbott(ABTON) към SZL
L2,146.3685
1 Abbott(ABTON) към TMT
m432.985
1 Abbott(ABTON) към TND
د.ت363.33627
1 Abbott(ABTON) към TTD
$837.5167
1 Abbott(ABTON) към UGX
Sh431,005.64
1 Abbott(ABTON) към XAF
Fr70,267.28
1 Abbott(ABTON) към XCD
$334.017
1 Abbott(ABTON) към XOF
Fr70,267.28
1 Abbott(ABTON) към XPF
Fr12,742.13
1 Abbott(ABTON) към BWP
P1,662.6624
1 Abbott(ABTON) към BZD
$248.6571
1 Abbott(ABTON) към CVE
$11,788.3259
1 Abbott(ABTON) към DJF
Fr22,020.38
1 Abbott(ABTON) към DOP
$7,928.5739
1 Abbott(ABTON) към DZD
د.ج16,078.5887
1 Abbott(ABTON) към FJD
$279.5846
1 Abbott(ABTON) към GNF
Fr1,075,658.45
1 Abbott(ABTON) към GTQ
Q948.8557
1 Abbott(ABTON) към GYD
$25,907.3482
1 Abbott(ABTON) към ISK
kr15,463.75

Abbott ресурс

За по-задълбочено разбиране на Abbott, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Abbott
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Abbott

Колко струва Abbott (ABTON) днес?
Цената в реално време на ABTON в USD е 123.71 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ABTON към USD?
Текущата цена на ABTON към USD е $ 123.71. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Abbott?
Пазарната капитализация за ABTON е $ 1.64M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ABTON?
Циркулиращото предлагане на ABTON е 13.25K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ABTON?
ABTON постигна ATH цена от 235.31115975890665 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ABTON?
ABTON достигна ATL цена от 123.24374774531553 USD.
Какъв е обемът на търговията на ABTON?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ABTON е $ 55.11K USD.
Ще се повиши ли ABTON тази година?
ABTON може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ABTON за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:17:57 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Abbott (ABTON)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

