Информация за ApeBond (ABOND) ApeBond is a multi-chain bonding protocol focused on creating a sustainable future for decentralized finance (DeFi) projects and communities. It operates under the governance of the ApeBond Decentralized Autonomous Organization (DAO). The platform offers a range of DeFi services and tools, aiming to provide financial innovation in a secure, transparent, and globally accessible manner. Официален уебсайт: https://ape.bond/ Бяла книга: https://docs.ape.bond Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x34294afabcbaffc616ac6614f6d2e17260b78bed Купете ABOND сега!

Токеномика и анализ на цената за ApeBond (ABOND) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ApeBond (ABOND), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 730.53K $ 730.53K $ 730.53K Общо предлагане: $ 650.00M $ 650.00M $ 650.00M Циркулиращо предлагане: $ 343.76M $ 343.76M $ 343.76M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Рекорд за всички времена: $ 0.11136 $ 0.11136 $ 0.11136 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000855833319246407 $ 0.000855833319246407 $ 0.000855833319246407 Текуща цена: $ 0.0021251 $ 0.0021251 $ 0.0021251 Научете повече за цената на ApeBond (ABOND)

Токеномика на ApeBond (ABOND): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ApeBond (ABOND) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ABOND токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ABOND токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ABOND, разгледайте цената в реално време на токените ABOND!

