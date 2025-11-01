БорсаDEX+
Цената в реално време на Airbnb днес е 126.3 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ABNBON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ABNBON в MEXC сега.

Повече за ABNBON

ABNBONценова информация

Какво представлява ABNBON

Официален уебсайт на ABNBON

Токеномика на ABNBON

ABNBON ценова прогноза

ABNBON История

Ръководство за закупуване за ABNBON

Конвертор на валута ABNBON във фиат

ABNBON спот

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Airbnb Лого

Airbnb цена(ABNBON)

1 ABNBON към USD - цена в реално време:

$126.3
0.00%1D
USD
Airbnb (ABNBON) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:46:51 (UTC+8)

Информация за цената за Airbnb (ABNBON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 125.31
24-часов нисък
$ 128.29
24-часов висок

$ 125.31
$ 128.29
$ 130.8760170750456
$ 116.3795118425523
-0.02%

0.00%

-1.80%

-1.80%

Цената в реално време за Airbnb (ABNBON) е$ 126.3. През последните 24 часа ABNBON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 125.31 до най-висока стойност $ 128.29, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ABNBON е $ 130.8760170750456, а най-ниската цена за всички времена е $ 116.3795118425523.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ABNBON има промяна от -0.02% за последния час, 0.00% за 24 часа и -1.80% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Airbnb (ABNBON)

No.2111

$ 1.11M
$ 59.34K
$ 1.11M
8.81K
8,812.30325019
ETH

Текущата пазарна капитализация на Airbnb е $ 1.11M, като 24-часовият обем на търговията е $ 59.34K. Циркулиращото предлагане на ABNBON е 8.81K, като общото предлагане е 8812.30325019. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.11M.

История на цените за Airbnb (ABNBON) USD

Проследете промените в цените за Airbnb днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 00.00%
30 дни$ +4.3+3.52%
60 дни$ +26.25+26.25%
90 дни$ +26.25+26.25%
Airbnb Промяна на цената днес

Днес ABNBON регистрира промяна от $ 0 (0.00%), отразяваща последната му пазарна активност.

Airbnb 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +4.3 (+3.52%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Airbnb 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни ABNBON отбеляза промяна на $ +26.25 (+26.25%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Airbnb 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +26.25 (+26.25%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Airbnb (ABNBON) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Airbnb сега.

Какво е Airbnb (ABNBON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Airbnb се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Airbnb инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете ABNBON наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Airbnb в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Airbnb купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Airbnb (USD)

Колко ще струва Airbnb (ABNBON) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Airbnb (ABNBON) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Airbnb.

Проверете прогнозата за цената за Airbnb сега!

Токеномика на Airbnb (ABNBON)

Разбирането на токеномиката на Airbnb (ABNBON) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ABNBON сега!

Как да купя Airbnb (ABNBON)

Търсите как да купите Airbnb? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Airbnb от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

ABNBON към местни валути

1 Airbnb(ABNBON) към VND
3,323,584.5
1 Airbnb(ABNBON) към AUD
A$191.976
1 Airbnb(ABNBON) към GBP
95.988
1 Airbnb(ABNBON) към EUR
108.618
1 Airbnb(ABNBON) към USD
$126.3
1 Airbnb(ABNBON) към MYR
RM529.197
1 Airbnb(ABNBON) към TRY
5,309.652
1 Airbnb(ABNBON) към JPY
¥19,450.2
1 Airbnb(ABNBON) към ARS
ARS$182,777.571
1 Airbnb(ABNBON) към RUB
10,205.04
1 Airbnb(ABNBON) към INR
11,214.177
1 Airbnb(ABNBON) към IDR
Rp2,104,999.158
1 Airbnb(ABNBON) към PHP
7,413.81
1 Airbnb(ABNBON) към EGP
￡E.5,966.412
1 Airbnb(ABNBON) към BRL
R$678.231
1 Airbnb(ABNBON) към CAD
C$176.82
1 Airbnb(ABNBON) към BDT
15,449.016
1 Airbnb(ABNBON) към NGN
182,777.571
1 Airbnb(ABNBON) към COP
$487,644.3
1 Airbnb(ABNBON) към ZAR
R.2,187.516
1 Airbnb(ABNBON) към UAH
5,298.285
1 Airbnb(ABNBON) към TZS
T.Sh.311,083.215
1 Airbnb(ABNBON) към VES
Bs27,912.3
1 Airbnb(ABNBON) към CLP
$118,974.6
1 Airbnb(ABNBON) към PKR
Rs35,476.407
1 Airbnb(ABNBON) към KZT
66,931.422
1 Airbnb(ABNBON) към THB
฿4,088.331
1 Airbnb(ABNBON) към TWD
NT$3,884.988
1 Airbnb(ABNBON) към AED
د.إ463.521
1 Airbnb(ABNBON) към CHF
Fr101.04
1 Airbnb(ABNBON) към HKD
HK$981.351
1 Airbnb(ABNBON) към AMD
֏48,335.01
1 Airbnb(ABNBON) към MAD
.د.م1,168.275
1 Airbnb(ABNBON) към MXN
$2,342.865
1 Airbnb(ABNBON) към SAR
ريال473.625
1 Airbnb(ABNBON) към ETB
Br19,477.986
1 Airbnb(ABNBON) към KES
KSh16,316.697
1 Airbnb(ABNBON) към JOD
د.أ89.5467
1 Airbnb(ABNBON) към PLN
466.047
1 Airbnb(ABNBON) към RON
лв555.72
1 Airbnb(ABNBON) към SEK
kr1,198.587
1 Airbnb(ABNBON) към BGN
лв213.447
1 Airbnb(ABNBON) към HUF
Ft42,467.112
1 Airbnb(ABNBON) към CZK
2,663.667
1 Airbnb(ABNBON) към KWD
د.ك38.6478
1 Airbnb(ABNBON) към ILS
410.475
1 Airbnb(ABNBON) към BOB
Bs872.733
1 Airbnb(ABNBON) към AZN
214.71
1 Airbnb(ABNBON) към TJS
SM1,163.223
1 Airbnb(ABNBON) към GEL
342.273
1 Airbnb(ABNBON) към AOA
Kz115,765.317
1 Airbnb(ABNBON) към BHD
.د.ب47.4888
1 Airbnb(ABNBON) към BMD
$126.3
1 Airbnb(ABNBON) към DKK
kr817.161
1 Airbnb(ABNBON) към HNL
L3,324.216
1 Airbnb(ABNBON) към MUR
5,776.962
1 Airbnb(ABNBON) към NAD
$2,182.464
1 Airbnb(ABNBON) към NOK
kr1,278.156
1 Airbnb(ABNBON) към NZD
$219.762
1 Airbnb(ABNBON) към PAB
B/.126.3
1 Airbnb(ABNBON) към PGK
K531.723
1 Airbnb(ABNBON) към QAR
ر.ق459.732
1 Airbnb(ABNBON) към RSD
дин.12,832.08
1 Airbnb(ABNBON) към UZS
soʻm1,521,686.397
1 Airbnb(ABNBON) към ALL
L10,585.203
1 Airbnb(ABNBON) към ANG
ƒ226.077
1 Airbnb(ABNBON) към AWG
ƒ226.077
1 Airbnb(ABNBON) към BBD
$252.6
1 Airbnb(ABNBON) към BAM
KM212.184
1 Airbnb(ABNBON) към BIF
Fr373,595.4
1 Airbnb(ABNBON) към BND
$164.19
1 Airbnb(ABNBON) към BSD
$126.3
1 Airbnb(ABNBON) към JMD
$20,291.358
1 Airbnb(ABNBON) към KHR
507,228.378
1 Airbnb(ABNBON) към KMF
Fr53,803.8
1 Airbnb(ABNBON) към LAK
2,745,652.119
1 Airbnb(ABNBON) към LKR
රු38,493.714
1 Airbnb(ABNBON) към MDL
L2,134.47
1 Airbnb(ABNBON) към MGA
Ar568,918.35
1 Airbnb(ABNBON) към MOP
P1,011.663
1 Airbnb(ABNBON) към MVR
1,932.39
1 Airbnb(ABNBON) към MWK
MK219,270.693
1 Airbnb(ABNBON) към MZN
MT8,070.57
1 Airbnb(ABNBON) към NPR
रु17,932.074
1 Airbnb(ABNBON) към PYG
895,719.6
1 Airbnb(ABNBON) към RWF
Fr183,513.9
1 Airbnb(ABNBON) към SBD
$1,039.449
1 Airbnb(ABNBON) към SCR
1,764.411
1 Airbnb(ABNBON) към SRD
$4,862.55
1 Airbnb(ABNBON) към SVC
$1,105.125
1 Airbnb(ABNBON) към SZL
L2,191.305
1 Airbnb(ABNBON) към TMT
m442.05
1 Airbnb(ABNBON) към TND
د.ت370.9431
1 Airbnb(ABNBON) към TTD
$855.051
1 Airbnb(ABNBON) към UGX
Sh440,029.2
1 Airbnb(ABNBON) към XAF
Fr71,738.4
1 Airbnb(ABNBON) към XCD
$341.01
1 Airbnb(ABNBON) към XOF
Fr71,738.4
1 Airbnb(ABNBON) към XPF
Fr13,008.9
1 Airbnb(ABNBON) към BWP
P1,697.472
1 Airbnb(ABNBON) към BZD
$253.863
1 Airbnb(ABNBON) към CVE
$12,035.127
1 Airbnb(ABNBON) към DJF
Fr22,481.4
1 Airbnb(ABNBON) към DOP
$8,094.567
1 Airbnb(ABNBON) към DZD
د.ج16,412.685
1 Airbnb(ABNBON) към FJD
$285.438
1 Airbnb(ABNBON) към GNF
Fr1,098,178.5
1 Airbnb(ABNBON) към GTQ
Q968.721
1 Airbnb(ABNBON) към GYD
$26,449.746
1 Airbnb(ABNBON) към ISK
kr15,787.5

Airbnb ресурс

За по-задълбочено разбиране на Airbnb, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Airbnb
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Airbnb

Колко струва Airbnb (ABNBON) днес?
Цената в реално време на ABNBON в USD е 126.3 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ABNBON към USD?
Текущата цена на ABNBON към USD е $ 126.3. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Airbnb?
Пазарната капитализация за ABNBON е $ 1.11M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ABNBON?
Циркулиращото предлагане на ABNBON е 8.81K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ABNBON?
ABNBON постигна ATH цена от 130.8760170750456 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ABNBON?
ABNBON достигна ATL цена от 116.3795118425523 USD.
Какъв е обемът на търговията на ABNBON?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ABNBON е $ 59.34K USD.
Ще се повиши ли ABNBON тази година?
ABNBON може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ABNBON за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:46:51 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Airbnb (ABNBON)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор ABNBON-към-USD

Сума

ABNBON
ABNBON
USD
USD

1 ABNBON = 126.3 USD

Търговия на ABNBON

ABNBON/USDT
$126.3
-0.03%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

