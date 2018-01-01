Токеномика на ABEY (ABEY) Открийте ключова информация за ABEY (ABEY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Built for DeFi, GameFi, Metaverse projects and more, Abey is an EVM-compatible L1 with no downtime since its launch in 2018. Its unique inter-app feature promotes greater engagement among Abey builders and users, enabling them to accumulate benefits from utilizing different apps within the Abey ecosystem. Официален уебсайт: https://abey.com Бяла книга: https://docs.abeychain.com Изследовател на блокове: https://abeyscan.com

Токеномика и анализ на цената за ABEY (ABEY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ABEY (ABEY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.2363 $ 0.2363 $ 0.2363 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0823194745917028 $ 0.0823194745917028 $ 0.0823194745917028 Текуща цена: $ 0.0874 $ 0.0874 $ 0.0874 Научете повече за цената на ABEY (ABEY)

Токеномика на ABEY (ABEY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ABEY (ABEY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ABEY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ABEY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ABEY, разгледайте цената в реално време на токените ABEY!

Интересувате се да добавите ABEY (ABEY) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на ABEY, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия.

История на цените на ABEY (ABEY) Анализирането на историята на цените на ABEY помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на ABEY сега!

Прогноза за цената за ABEY Искате ли да знаете какъв път може да поеме ABEY? Нашата страница за прогноза за цената ABEY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ABEY сега!

