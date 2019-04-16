Токеномика на Newton (AB)
Информация за Newton (AB)
Newton Project aims to build infrastructure for community-based economy, and through the provision of services around governance, collaboration and incentives, Newton upgrades corporate economy to a brand-new community-based economy that benefits everyone who contributes. The Newton team is distributed all over the world and is made up of technical experts from different countries, e-commerce entrepreneurs and other industry elites. Newton has a full-stack technology architecture, including the underlying public chain New Chain (mainnet launched in December 18, 2018, with a “Main chain + sub chain” structure and POA consensus mechanism, TPS over 5000 and is scalable enough for various business applications), distributed storage service New Net and New IOT (covering more than a dozen sensors). Above basic technology layer, Newton has a Hyper Exchange Protocol, which includes digital identity and credit, supply chain, digital marketing, transactions and payments, trusted physical channels, self-finance and NNIO, etc.to support DApps with real business value, such as New Mall. The first application running on Newton is New Mall, which is an on-line chain retailer that combines blockchain technology with e-commerce, through Newton, huge commercial intermediaries will be eliminated and consumers and other contributors will benefit. In addition to the retail industry, Newton is also committed to foster real applications in agriculture, supply chain, self-finance, payment, public welfare, games and other fields. Besides, Newton currently has a global and diverse community distributed over 89 countries. Newton has established 32 overseas telegraph groups covering more than 170,000 people. Community is the foundation for the Newton community-based economy.
Токеномика и анализ на цената за Newton (AB)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Newton (AB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Newton (AB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Newton (AB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой AB токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой AB токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на AB, разгледайте цената в реално време на токените AB!
История на цените на Newton (AB)
Анализирането на историята на цените на AB помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.
Прогноза за цената за AB
Искате ли да знаете какъв път може да поеме AB? Нашата страница за прогноза за цената AB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.
