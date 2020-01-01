Токеномика на Academic Labs (AAX) Открийте ключова информация за Academic Labs (AAX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Academic Labs (AAX) Academic Labs is an EduFi ecosystem that enhances personalization and ownership in sharing knowledge and skills. The project focuses on using social and gamified elements of education to empower both learners and educators and foster growth together. Официален уебсайт: https://acad.live Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/8W3DbYbLY1zWXm6YDqfPYFpyKsjytD5vhhPN2AyNVdM9 Купете AAX сега!

Токеномика и анализ на цената за Academic Labs (AAX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Academic Labs (AAX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 870.50K $ 870.50K $ 870.50K Рекорд за всички времена: $ 0.00213 $ 0.00213 $ 0.00213 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000023554813384392 $ 0.000023554813384392 $ 0.000023554813384392 Текуща цена: $ 0.0001741 $ 0.0001741 $ 0.0001741 Научете повече за цената на Academic Labs (AAX)

Токеномика на Academic Labs (AAX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Academic Labs (AAX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AAX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AAX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AAX, разгледайте цената в реално време на токените AAX!

История на цените на Academic Labs (AAX) Анализирането на историята на цените на AAX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на AAX сега!

Прогноза за цената за AAX Искате ли да знаете какъв път може да поеме AAX? Нашата страница за прогноза за цената AAX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AAX сега!

