Токеномика на AaveToken (AAVE)

Открийте ключова информация за AaveToken (AAVE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Информация за AaveToken (AAVE)

Aave is a decentralized finance protocol that allows people to lend and borrow crypto.

Официален уебсайт:
https://aave.com/
Бяла книга:
https://github.com/aave/aave-protocol/blob/master/docs/Aave_Protocol_Whitepaper_v1_0.pdf
Изследовател на блокове:
https://solscan.io/token/3vAs4D1WE6Na4tCgt4BApgFfENbm8WY7q4cSPD1yM4Cg

Токеномика и анализ на цената за AaveToken (AAVE)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AaveToken (AAVE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 4.30B
Общо предлагане:
--
Циркулиращо предлагане:
$ 15.21M
FDV (оценка при пълна реализация):
--
Рекорд за всички времена:
$ 665.2893
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0
Текуща цена:
$ 282.57
Задълбочена структура на токените на AaveToken (AAVE)

Разгледайте по-задълбочено как се издават, разпределят и отключват токените AAVE. В този раздел се поставят акценти върху ключови аспекти на икономическата структура на токена: използваемост, стимули и придобиване.

Aave is a decentralized liquidity protocol, and its native token (AAVE) underpins governance, incentives, and risk management. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.

Issuance Mechanism

  • Initial Minting: The AAVE token was created through a migration from the LEND token, with a fixed supply minted at genesis.
  • Ecosystem Reserve: 3,000,000 AAVE tokens were minted for the Ecosystem Reserve during the migration from LEND to AAVE.

Allocation Mechanism

The initial allocation of AAVE tokens was distributed across several categories, each with specific unlocking schedules:

Allocation RecipientAllocation DescriptionUnlocking Mechanism
Core Development20% unlocked at genesis, then 20% every six months
User Experience Development20% unlocked at genesis, then 20% every six months
Management & Legal20% unlocked at genesis, then 20% every six months
Unexpected Costs20% unlocked at genesis, then 20% every six months
Promotions & Marketing20% unlocked at genesis, then 20% every six months
Public SaleFully unlocked at token genesis
Ecosystem Reserve3,000,000 AAVE tokens minted at migration, fully unlocked

Usage and Incentive Mechanism

AAVE tokens serve multiple purposes within the protocol:

  • Governance: AAVE holders participate in protocol governance, voting on proposals and parameter changes.
  • Incentives: The Aave DAO can allocate funds from the treasury to incentivize activities such as supplying or borrowing assets in liquidity pools. These incentives are distributed continuously and proportionally to user participation.
  • Safety Module: AAVE can be staked in the Safety Module, which acts as an insurance fund to protect against protocol shortfalls. Stakers earn rewards for providing this security.

Incentive programs are proposed, discussed, and approved through the Aave governance process, ensuring community involvement and transparency.

Locking Mechanism

  • Vesting/Cliff: Most allocations (except the public sale and ecosystem reserve) are subject to a vesting schedule, with 20% unlocked at genesis and the remainder released in 20% increments every six months.
  • Safety Module Staking: Users can lock AAVE in the Safety Module to earn rewards and provide protocol security. Locked tokens are subject to a cooldown period before withdrawal.

Unlocking Time

  • Public Sale: Fully unlocked at genesis.
  • Other Allocations: 20% unlocked at genesis, then 20% every six months, resulting in full unlock over 2 years.
  • Ecosystem Reserve: Fully unlocked at the time of migration.

Example Unlocking Table

Allocation RecipientUnlock Start DateUnlocking ScheduleAmount Unlocked per Period
Core Development2017-12-1020% at genesis, 20% every 6 months180,000
User Experience Development2017-12-1020% at genesis, 20% every 6 months120,000
Management & Legal2017-12-1020% at genesis, 20% every 6 months120,000
Unexpected Costs2017-12-1020% at genesis, 20% every 6 months60,000
Promotions & Marketing2017-12-1020% at genesis, 20% every 6 months120,000
Public Sale2017-12-10Fully unlocked at genesis10,000,000
Ecosystem Reserve2020-09-24Fully unlocked at migration3,000,000

Summary Table: Aave Tokenomics

MechanismDetails
IssuanceFixed supply minted at genesis, with additional tokens for the Ecosystem Reserve
AllocationCore Dev, UX Dev, Management & Legal, Unexpected Costs, Promotions, Public Sale, Reserve
UsageGovernance, protocol incentives, Safety Module staking
IncentivesDistributed via DAO proposals, liquidity mining, Safety Module rewards
LockingVesting for most allocations, staking in Safety Module
Unlocking20% at genesis, 20% every 6 months (except public sale and reserve, which are instant)

Additional Notes

  • Governance and Incentives: The Aave DAO, governed by AAVE holders, manages incentive programs and protocol upgrades.
  • Staking Risks: Staked AAVE in the Safety Module is subject to slashing in the event of a protocol shortfall, aligning incentives for protocol security.

This structure ensures a balanced approach to distribution, incentivization, and long-term protocol sustainability.

Токеномика на AaveToken (AAVE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на AaveToken (AAVE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой AAVE токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой AAVE токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на AAVE, разгледайте цената в реално време на токените AAVE!

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.