Информация за AASToken (AAST) AAST is the native Token of Afriq Arbitrage System, a digital currency trading platform that uses high-frequency trading and algorithms to automatically buy cryptocurrencies at low prices and sell them at higher prices to generate returns. Built on Binance Smart Chain, AAST is a digital store of value and a medium of exchange. The token serves as a payment gateway powering the daily Return on Investment of the numerous investors on the arbitrage arm of the ecosystem thereby advancing the frontiers of digital access and literacy among its vast community. Leveraging AI and decentralized finance (DeFi), AAST takes the global adoption of crypto currencies to a new level by providing holders the opportunity to acquire digital gadgets and property from AAS conglomerates without borders. Its primary goals are to establish a convenient, secure, fast, and decentralized payment solution that leverages the benefits of these emerging technologies and to channel resources towards various charitable initiatives. Официален уебсайт: https://afriqjmcoin.com/ Бяла книга: https://afriqjmcoin.com/static/media/AAS_Whitepaper.5429d84371e01b063cf6.pdf Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xb1E998b346DDDacD06f01db50645bE52DafB93db Купете AAST сега!

Токеномика и анализ на цената за AASToken (AAST) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AASToken (AAST), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 29.89M $ 29.89M $ 29.89M Рекорд за всички времена: $ 37.785 $ 37.785 $ 37.785 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000807830115768365 $ 0.000807830115768365 $ 0.000807830115768365 Текуща цена: $ 0.002989 $ 0.002989 $ 0.002989 Научете повече за цената на AASToken (AAST)

Токеномика на AASToken (AAST): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на AASToken (AAST) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AAST токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AAST токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AAST, разгледайте цената в реално време на токените AAST!

Как да купя AAST Интересувате се да добавите AASToken (AAST) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на AAST, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате AAST в MEXC сега!

История на цените на AASToken (AAST) Анализирането на историята на цените на AAST помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на AAST сега!

Прогноза за цената за AAST Искате ли да знаете какъв път може да поеме AAST? Нашата страница за прогноза за цената AAST съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AAST сега!

