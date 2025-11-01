БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Apple xStock днес е 273.22 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за AAPLX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на AAPLX в MEXC сега.Цената в реално време на Apple xStock днес е 273.22 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за AAPLX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на AAPLX в MEXC сега.

Повече за AAPLX

AAPLXценова информация

Какво представлява AAPLX

Официален уебсайт на AAPLX

Токеномика на AAPLX

AAPLX ценова прогноза

AAPLX История

Ръководство за закупуване за AAPLX

Конвертор на валута AAPLX във фиат

AAPLX спот

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Apple xStock Лого

Apple xStock цена(AAPLX)

1 AAPLX към USD - цена в реално време:

$273.19
$273.19$273.19
+0.56%1D
USD
Apple xStock (AAPLX) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:34:11 (UTC+8)

Информация за цената за Apple xStock (AAPLX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 263.88
$ 263.88$ 263.88
24-часов нисък
$ 285.91
$ 285.91$ 285.91
24-часов висок

$ 263.88
$ 263.88$ 263.88

$ 285.91
$ 285.91$ 285.91

$ 218.05582778461107
$ 218.05582778461107$ 218.05582778461107

$ 204.46269321696604
$ 204.46269321696604$ 204.46269321696604

+0.54%

+0.56%

+3.74%

+3.74%

Цената в реално време за Apple xStock (AAPLX) е$ 273.22. През последните 24 часа AAPLX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 263.88 до най-висока стойност $ 285.91, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AAPLX е $ 218.05582778461107, а най-ниската цена за всички времена е $ 204.46269321696604.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AAPLX има промяна от +0.54% за последния час, +0.56% за 24 часа и +3.74% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Apple xStock (AAPLX)

No.1899

$ 1.64M
$ 1.64M$ 1.64M

$ 64.19K
$ 64.19K$ 64.19K

$ 2.46M
$ 2.46M$ 2.46M

6.00K
6.00K 6.00K

8,999.85946485
8,999.85946485 8,999.85946485

SOL

Текущата пазарна капитализация на Apple xStock е $ 1.64M, като 24-часовият обем на търговията е $ 64.19K. Циркулиращото предлагане на AAPLX е 6.00K, като общото предлагане е 8999.85946485. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.46M.

История на цените за Apple xStock (AAPLX) USD

Проследете промените в цените за Apple xStock днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +1.5213+0.56%
30 дни$ +17.4+6.80%
60 дни$ +40.99+17.65%
90 дни$ +70.46+34.75%
Apple xStock Промяна на цената днес

Днес AAPLX регистрира промяна от $ +1.5213 (+0.56%), отразяваща последната му пазарна активност.

Apple xStock 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +17.4 (+6.80%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Apple xStock 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни AAPLX отбеляза промяна на $ +40.99 (+17.65%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Apple xStock 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +70.46 (+34.75%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Apple xStock (AAPLX) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Apple xStock сега.

Какво е Apple xStock (AAPLX)

Apple xStock (AAPLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AAPLx tracks the price of Apple Inc. (the underlying). AAPLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Apple Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Apple xStock се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Apple xStock инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете AAPLX наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Apple xStock в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Apple xStock купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Apple xStock (USD)

Колко ще струва Apple xStock (AAPLX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Apple xStock (AAPLX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Apple xStock.

Проверете прогнозата за цената за Apple xStock сега!

Токеномика на Apple xStock (AAPLX)

Разбирането на токеномиката на Apple xStock (AAPLX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените AAPLX сега!

Как да купя Apple xStock (AAPLX)

Търсите как да купите Apple xStock? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Apple xStock от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

AAPLX към местни валути

1 Apple xStock(AAPLX) към VND
7,189,784.3
1 Apple xStock(AAPLX) към AUD
A$415.2944
1 Apple xStock(AAPLX) към GBP
207.6472
1 Apple xStock(AAPLX) към EUR
234.9692
1 Apple xStock(AAPLX) към USD
$273.22
1 Apple xStock(AAPLX) към MYR
RM1,144.7918
1 Apple xStock(AAPLX) към TRY
11,486.1688
1 Apple xStock(AAPLX) към JPY
¥42,075.88
1 Apple xStock(AAPLX) към ARS
ARS$395,395.7874
1 Apple xStock(AAPLX) към RUB
22,076.176
1 Apple xStock(AAPLX) към INR
24,256.4716
1 Apple xStock(AAPLX) към IDR
Rp4,553,664.8452
1 Apple xStock(AAPLX) към PHP
16,035.2818
1 Apple xStock(AAPLX) към EGP
￡E.12,906.9128
1 Apple xStock(AAPLX) към BRL
R$1,469.9236
1 Apple xStock(AAPLX) към CAD
C$382.508
1 Apple xStock(AAPLX) към BDT
33,420.2704
1 Apple xStock(AAPLX) към NGN
395,395.7874
1 Apple xStock(AAPLX) към COP
$1,054,902.42
1 Apple xStock(AAPLX) към ZAR
R.4,737.6348
1 Apple xStock(AAPLX) към UAH
11,461.579
1 Apple xStock(AAPLX) към TZS
T.Sh.672,954.521
1 Apple xStock(AAPLX) към VES
Bs60,381.62
1 Apple xStock(AAPLX) към CLP
$257,373.24
1 Apple xStock(AAPLX) към PKR
Rs76,744.7658
1 Apple xStock(AAPLX) към KZT
144,790.2068
1 Apple xStock(AAPLX) към THB
฿8,846.8636
1 Apple xStock(AAPLX) към TWD
NT$8,406.9794
1 Apple xStock(AAPLX) към AED
د.إ1,002.7174
1 Apple xStock(AAPLX) към CHF
Fr218.576
1 Apple xStock(AAPLX) към HKD
HK$2,122.9194
1 Apple xStock(AAPLX) към AMD
֏104,561.294
1 Apple xStock(AAPLX) към MAD
.د.م2,527.285
1 Apple xStock(AAPLX) към MXN
$5,070.9632
1 Apple xStock(AAPLX) към SAR
ريال1,024.575
1 Apple xStock(AAPLX) към ETB
Br42,135.9884
1 Apple xStock(AAPLX) към KES
KSh35,297.2918
1 Apple xStock(AAPLX) към JOD
د.أ193.71298
1 Apple xStock(AAPLX) към PLN
1,008.1818
1 Apple xStock(AAPLX) към RON
лв1,202.168
1 Apple xStock(AAPLX) към SEK
kr2,592.8578
1 Apple xStock(AAPLX) към BGN
лв461.7418
1 Apple xStock(AAPLX) към HUF
Ft91,960.3876
1 Apple xStock(AAPLX) към CZK
5,764.942
1 Apple xStock(AAPLX) към KWD
د.ك83.60532
1 Apple xStock(AAPLX) към ILS
887.965
1 Apple xStock(AAPLX) към BOB
Bs1,887.9502
1 Apple xStock(AAPLX) към AZN
464.474
1 Apple xStock(AAPLX) към TJS
SM2,516.3562
1 Apple xStock(AAPLX) към GEL
740.4262
1 Apple xStock(AAPLX) към AOA
Kz250,430.7198
1 Apple xStock(AAPLX) към BHD
.د.ب103.00394
1 Apple xStock(AAPLX) към BMD
$273.22
1 Apple xStock(AAPLX) към DKK
kr1,767.7334
1 Apple xStock(AAPLX) към HNL
L7,191.1504
1 Apple xStock(AAPLX) към MUR
12,497.0828
1 Apple xStock(AAPLX) към NAD
$4,721.2416
1 Apple xStock(AAPLX) към NOK
kr2,764.9864
1 Apple xStock(AAPLX) към NZD
$475.4028
1 Apple xStock(AAPLX) към PAB
B/.273.22
1 Apple xStock(AAPLX) към PGK
K1,150.2562
1 Apple xStock(AAPLX) към QAR
ر.ق994.5208
1 Apple xStock(AAPLX) към RSD
дин.27,761.8842
1 Apple xStock(AAPLX) към UZS
soʻm3,291,806.4718
1 Apple xStock(AAPLX) към ALL
L22,898.5682
1 Apple xStock(AAPLX) към ANG
ƒ489.0638
1 Apple xStock(AAPLX) към AWG
ƒ491.796
1 Apple xStock(AAPLX) към BBD
$546.44
1 Apple xStock(AAPLX) към BAM
KM459.0096
1 Apple xStock(AAPLX) към BIF
Fr808,184.76
1 Apple xStock(AAPLX) към BND
$355.186
1 Apple xStock(AAPLX) към BSD
$273.22
1 Apple xStock(AAPLX) към JMD
$43,895.5252
1 Apple xStock(AAPLX) към KHR
1,097,267.9132
1 Apple xStock(AAPLX) към KMF
Fr116,391.72
1 Apple xStock(AAPLX) към LAK
5,939,565.0986
1 Apple xStock(AAPLX) към LKR
රු83,271.9916
1 Apple xStock(AAPLX) към MDL
L4,617.418
1 Apple xStock(AAPLX) към MGA
Ar1,230,719.49
1 Apple xStock(AAPLX) към MOP
P2,188.4922
1 Apple xStock(AAPLX) към MVR
4,180.266
1 Apple xStock(AAPLX) към MWK
MK474,339.9742
1 Apple xStock(AAPLX) към MZN
MT17,458.758
1 Apple xStock(AAPLX) към NPR
रु38,791.7756
1 Apple xStock(AAPLX) към PYG
1,937,676.24
1 Apple xStock(AAPLX) към RWF
Fr396,988.66
1 Apple xStock(AAPLX) към SBD
$2,248.6006
1 Apple xStock(AAPLX) към SCR
3,816.8834
1 Apple xStock(AAPLX) към SRD
$10,518.97
1 Apple xStock(AAPLX) към SVC
$2,390.675
1 Apple xStock(AAPLX) към SZL
L4,740.367
1 Apple xStock(AAPLX) към TMT
m956.27
1 Apple xStock(AAPLX) към TND
د.ت802.44714
1 Apple xStock(AAPLX) към TTD
$1,849.6994
1 Apple xStock(AAPLX) към UGX
Sh951,898.48
1 Apple xStock(AAPLX) към XAF
Fr155,188.96
1 Apple xStock(AAPLX) към XCD
$737.694
1 Apple xStock(AAPLX) към XOF
Fr155,188.96
1 Apple xStock(AAPLX) към XPF
Fr28,141.66
1 Apple xStock(AAPLX) към BWP
P3,672.0768
1 Apple xStock(AAPLX) към BZD
$549.1722
1 Apple xStock(AAPLX) към CVE
$26,035.1338
1 Apple xStock(AAPLX) към DJF
Fr48,633.16
1 Apple xStock(AAPLX) към DOP
$17,510.6698
1 Apple xStock(AAPLX) към DZD
د.ج35,510.4034
1 Apple xStock(AAPLX) към FJD
$617.4772
1 Apple xStock(AAPLX) към GNF
Fr2,375,647.9
1 Apple xStock(AAPLX) към GTQ
Q2,095.5974
1 Apple xStock(AAPLX) към GYD
$57,217.7324
1 Apple xStock(AAPLX) към ISK
kr34,152.5

Apple xStock ресурс

За по-задълбочено разбиране на Apple xStock, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Apple xStock
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Apple xStock

Колко струва Apple xStock (AAPLX) днес?
Цената в реално време на AAPLX в USD е 273.22 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на AAPLX към USD?
Текущата цена на AAPLX към USD е $ 273.22. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Apple xStock?
Пазарната капитализация за AAPLX е $ 1.64M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на AAPLX?
Циркулиращото предлагане на AAPLX е 6.00K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на AAPLX?
AAPLX постигна ATH цена от 218.05582778461107 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на AAPLX?
AAPLX достигна ATL цена от 204.46269321696604 USD.
Какъв е обемът на търговията на AAPLX?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за AAPLX е $ 64.19K USD.
Ще се повиши ли AAPLX тази година?
AAPLX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за AAPLX за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:34:11 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Apple xStock (AAPLX)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор AAPLX-към-USD

Сума

AAPLX
AAPLX
USD
USD

1 AAPLX = 273.22 USD

Търговия на AAPLX

AAPLX/USDT
$273.19
$273.19$273.19
+0.52%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$110,087.21
$110,087.21$110,087.21

-0.12%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,862.46
$3,862.46$3,862.46

+0.04%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.03371
$0.03371$0.03371

+4.75%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.09
$187.09$187.09

-0.56%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,862.46
$3,862.46$3,862.46

+0.04%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$110,087.21
$110,087.21$110,087.21

-0.12%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.09
$187.09$187.09

-0.56%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5226
$2.5226$2.5226

-0.05%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,083.50
$1,083.50$1,083.50

-0.08%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000830
$0.0000830$0.0000830

+66.00%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09189
$0.09189$0.09189

+818.90%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00055
$0.00055$0.00055

+205.55%

OMNILABS Лого

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000007715
$0.0000000000007715$0.0000000000007715

+37.76%

AEGIS Лого

AEGIS

AEGIS

$0.00209
$0.00209$0.00209

+74.16%

DEGENFI Лого

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000003826
$0.000000003826$0.000000003826

+41.07%

JUICY Лого

JUICY

JUICY

$0.3966
$0.3966$0.3966

+34.94%