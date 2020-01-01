Токеномика на AAA Cat (AAACAT) Открийте ключова информация за AAA Cat (AAACAT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за AAA Cat (AAACAT) aaa cat is a meme coin on the Sui chain. Официален уебсайт: https://aaacatsui.com/ Изследовател на блокове: https://suivision.xyz/coin/0xd976fda9a9786cda1a36dee360013d775a5e5f206f8e20f84fad3385e99eeb2d::aaa::AAA Купете AAACAT сега!

Токеномика и анализ на цената за AAA Cat (AAACAT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AAA Cat (AAACAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Рекорд за всички времена: $ 0.00399 $ 0.00399 $ 0.00399 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000055807348677511 $ 0.000055807348677511 $ 0.000055807348677511 Текуща цена: $ 0.00010141 $ 0.00010141 $ 0.00010141 Научете повече за цената на AAA Cat (AAACAT)

Токеномика на AAA Cat (AAACAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на AAA Cat (AAACAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AAACAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AAACAT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AAACAT, разгледайте цената в реално време на токените AAACAT!

Как да купя AAACAT Интересувате се да добавите AAA Cat (AAACAT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на AAACAT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате AAACAT в MEXC сега!

История на цените на AAA Cat (AAACAT) Анализирането на историята на цените на AAACAT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на AAACAT сега!

Прогноза за цената за AAACAT Искате ли да знаете какъв път може да поеме AAACAT? Нашата страница за прогноза за цената AAACAT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AAACAT сега!

