Токеномика на Agenda 47 (A47) Открийте ключова информация за Agenda 47 (A47), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Agenda 47 (A47) A47 is redefining how global affairs are consumed, discussed, and rewarded. The team is building an AI-powered, meme-driven ecosystem where politics meets humor, powered by 47 AI Agents. These Agents provide real-time, satirical commentary on global politics, ensuring that humor and engagement take center stage in digital interactions. Официален уебсайт: https://a47news.ai/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/CN162nCPpq3DxPCyKLbAvEJeB1aCxsnVTEG4ZU8vpump Купете A47 сега!

Токеномика и анализ на цената за Agenda 47 (A47) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Agenda 47 (A47), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 18.08M $ 18.08M $ 18.08M Общо предлагане: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Циркулиращо предлагане: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (оценка при пълна реализация): $ 18.08M $ 18.08M $ 18.08M Рекорд за всички времена: $ 0.044 $ 0.044 $ 0.044 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000096002291123415 $ 0.000096002291123415 $ 0.000096002291123415 Текуща цена: $ 0.018077 $ 0.018077 $ 0.018077 Научете повече за цената на Agenda 47 (A47)

Токеномика на Agenda 47 (A47): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Agenda 47 (A47) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой A47 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой A47 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на A47, разгледайте цената в реално време на токените A47!

Как да купя A47 Интересувате се да добавите Agenda 47 (A47) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на A47, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате A47 в MEXC сега!

История на цените на Agenda 47 (A47) Анализирането на историята на цените на A47 помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на A47 сега!

Прогноза за цената за A47 Искате ли да знаете какъв път може да поеме A47? Нашата страница за прогноза за цената A47 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените A47 сега!

