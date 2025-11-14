Токеномика на 888Coin (發發發) Открийте ключова информация за 888Coin (發發發), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Токеномика и анализ на цената за 888Coin (發發發) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за 888Coin (發發發), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.73K Общо предлагане: $ 884.73M Циркулиращо предлагане: $ 884.73M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.73K Рекорд за всички времена: $ 0.00032946 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0000076 Текуща цена: $ 0 Научете повече за цената на 888Coin (發發發) Купете 發發發 сега!

Информация за 888Coin (發發發) Официален уебсайт: https://888coin.fun/

Токеномика на 888Coin (發發發): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на 888Coin (發發發) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой 發發發 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой 發發發 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на 發發發, разгледайте цената в реално време на токените 發發發!

Прогноза за цената за 發發發 Искате ли да знаете какъв път може да поеме 發發發? Нашата страница за прогноза за цената 發發發 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените 發發發 сега!

