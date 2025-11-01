Информация за цената за 888Coin (發發發) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0000093 24-часов нисък $ 0.00000958 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00032946 Най-ниска цена $ 0.00000917 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +0.81% Промяна на цената (7д) -15.68%

Цената в реално време за 888Coin (發發發) е$0.00000944. През последните 24 часа 發發發 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0000093 до най-висока стойност $ 0.00000958, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на 發發發 е $ 0.00032946, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000917.

Що се отнася до краткосрочното представяне, 發發發 има промяна от -- за последния час, +0.81% за 24 часа и -15.68% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за 888Coin (發發發)

Пазарна капитализация $ 8.35K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.35K Циркулиращо предлагане 884.73M Общо предлагане 884,730,254.94

Текущата пазарна капитализация на 888Coin е $ 8.35K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на 發發發 е 884.73M, като общото предлагане е 884730254.94. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.35K.