Информация за 888 (888) 888 is a heaven-sent cryptocurrency that harnesses the divine powers of the number 8. The project launched in November 2024, without a presale and with 100% of tokens available to trade. Paired with a hefty dev-provided SOL liquidity pool, 888 launched as one of the biggest ‘for the people’ cryptocurrencies on the Solana network. The main goal of the project is draw on the angelic and spiritual essence of its name, in order to elevate its population of holders to heaven…all whilst achieving its destiny of an $888 valuation. Community is king across all religions and cults, which is why 888 hosts various features for eliciting maximum ‘belonging’ amongst holders, including a completely democratised and fair token launch, accessibility across various decentralised crypto exchanges (DEXs), a relentless meme movement revolving around its cartoon mascot, and even a free meme creator on its website. Официален уебсайт: https://888.meme/ Купете 888 сега!

Токеномика и анализ на цената за 888 (888) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за 888 (888), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 968.77K $ 968.77K $ 968.77K Общо предлагане: $ 88.85M $ 88.85M $ 88.85M Циркулиращо предлагане: $ 88.85M $ 88.85M $ 88.85M FDV (оценка при пълна реализация): $ 968.77K $ 968.77K $ 968.77K Рекорд за всички времена: $ 0.24719 $ 0.24719 $ 0.24719 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00531972 $ 0.00531972 $ 0.00531972 Текуща цена: $ 0.01087752 $ 0.01087752 $ 0.01087752 Научете повече за цената на 888 (888)

Токеномика на 888 (888): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на 888 (888) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой 888 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой 888 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на 888, разгледайте цената в реално време на токените 888!

