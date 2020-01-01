Токеномика на 717ai by Virtuals (WIRE) Открийте ключова информация за 717ai by Virtuals (WIRE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за 717ai by Virtuals (WIRE) 717ai is an AI OTC Settlement Agent designed to interpret institutional-grade market data, execute on-chain investment strategies, enhance OTC settlement timelines/pricing, and aggregate stablecoin conversions. Additionally, $WIRE token grants access to institutional-grade market insights and other price data via 717ai Terminal. A $WIRE token buyback and burn model is funded via settlement revenue earned by 717ai. Официален уебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/16104 Бяла книга: https://www.717ai.io/wire-litepaper Купете WIRE сега!

Токеномика и анализ на цената за 717ai by Virtuals (WIRE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за 717ai by Virtuals (WIRE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 64.35K $ 64.35K $ 64.35K Общо предлагане: $ 963.93M $ 963.93M $ 963.93M Циркулиращо предлагане: $ 954.81M $ 954.81M $ 954.81M FDV (оценка при пълна реализация): $ 64.96K $ 64.96K $ 64.96K Рекорд за всички времена: $ 0.0029766 $ 0.0029766 $ 0.0029766 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на 717ai by Virtuals (WIRE)

Токеномика на 717ai by Virtuals (WIRE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на 717ai by Virtuals (WIRE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WIRE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WIRE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WIRE, разгледайте цената в реално време на токените WIRE!

