Цената на живо на The Official 67 Coin днес е 0.012981 USD. Пазарната капитализация на 67 е 12,976,846.08 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за 67 към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и други!

Повече за 67

67ценова информация

Какво представлява 67

Бяла книга 67

Официален уебсайт на 67

Токеномика на 67

67 ценова прогноза

67 История

Ръководство за закупуване за 67

Конвертор на валута 67 във фиат

67 спот

67 USDT-M фючърси

The Official 67 Coin Лого

The Official 67 Coin цена(67)

1 67 към USD - цена в реално време:

$0.012984
$0.012984
-3.02%1D
USD
The Official 67 Coin (67) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2026-01-23 00:34:41 (UTC+8)

Цена на The Official 67 Coin днес

Цената на живо на The Official 67 Coin (67) днес е $ 0.012981, с промяна от 3.02% през последните 24 часа. Текущият коефициент на преобразуване на 67 към USD е $ 0.012981 за 67.

The Official 67 Coin понастоящем е на #912 място по пазарна капитализация при $ 12.98M, с циркулиращо предлагане на 999.68M 67. През последните 24 часа 67 се търгуваше между $ 0.011953 (ниско) и $ 0.015599 (високо), което отразява пазарната активност. Неговата най висока стойност за целия период е $ 0.043900645791901, а най-ниската стойност за целия период е била $ 0.000086375925910336.

Като краткосрочно представяне, 67 се придвижи +1.49% през последния час и -62.10% през последните 7 дни. През изминалия ден общият обем на търговията достигна $ 108.08K.

Пазарна информация за The Official 67 Coin (67)

No.912

$ 12.98M
$ 12.98M

$ 108.08K
$ 108.08K

$ 12.98M
$ 12.98M

999.68M
999.68M

999,680,000
999,680,000

999,680,000
999,680,000

100.00%

SOL

Текущата пазарна капитализация на The Official 67 Coin е $ 12.98M, като 24-часовият обем на търговията е $ 108.08K. Циркулиращото предлагане на 67 е 999.68M, като общото предлагане е 999680000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 12.98M.

История на цените на The Official 67 Coin USD

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.011953
$ 0.011953
24-часов нисък
$ 0.015599
$ 0.015599
24-часов висок

$ 0.011953
$ 0.011953

$ 0.015599
$ 0.015599

$ 0.043900645791901
$ 0.043900645791901

$ 0.000086375925910336
$ 0.000086375925910336

+1.49%

-3.02%

-62.10%

-62.10%

История на цените за The Official 67 Coin (67) USD

Проследете промените в цените за The Official 67 Coin днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.00040433-3.02%
30 дни$ -0.011781-47.58%
60 дни$ -0.005619-30.21%
90 дни$ +0.007981+159.62%
The Official 67 Coin Промяна на цената днес

Днес 67 регистрира промяна от $ -0.00040433 (-3.02%), отразяваща последната му пазарна активност.

The Official 67 Coin 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.011781 (-47.58%), което показва краткосрочното представяне на токена.

The Official 67 Coin 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни 67 отбеляза промяна на $ -0.005619 (-30.21%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

The Official 67 Coin 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.007981 (+159.62%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на The Official 67 Coin (67) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за The Official 67 Coin сега.

Прогноза за цената на The Official 67 Coin

The Official 67 Coin (67) Прогноза за цените през 2030 г. (след 4 години)
Следвайки модула за прогнозиране на цените по-горе, целевата цена от 67 за 2030 г. е $ -- заедно с темп на растеж 0.00%.
Прогноза за цената на The Official 67 Coin (67) за 2040 (след 14 години)

През 2040 цената на The Official 67 Coin може да отбележи ръст от 0.00%. Може да достигне търговска цена от $ --.

Инструменти на MEXC
За прогнозиране на сценарии в реално време и за по-персонализиран анализ потребителите могат да използват Инструмента за прогноза за цената и AI пазарни анализи на MEXC.
Отказ от отговорност: Тези сценарии са илюстративни и с образователна цел; криптовалутите са волатилни – проведете свое собствено проучване (DYOR), преди да вземете решение.
Искате да знаете каква цена ще достигне The Official 67 Coin през 2026 – 2027? Посетете нашата страница за прогноза за цената за 67 за годините 2026 – 2027, като щракнете върху Прогноза за цената на The Official 67 Coin.

Как да купувате и инвестирате The Official 67 Coin

Готови ли сте за старта с The Official 67 Coin? Купуването на 67 е бързо и удобно за начинаещи в MEXC. Можете да започнете да търгувате незабавно, веднага щом извършите своята първа покупка. За да научите повече, вижте нашето пълно ръководство за това как да купите The Official 67 Coin. По-долу е представен кратък общ преглед в 5 стъпки, който да ви помогне да започнете своето пътешествие в сферата за закупуването на The Official 67 Coin (67).

Стъпка 1

Регистрирайте си акаунт и завършете KYC

Първо, регистрирайте си акаунт и завършете KYC в MEXC. Можете да направите това на официалния уеб сайт на MEXC или в приложението MEXC, използвайки своя телефонен номер или имейл адрес.
Стъпка 2

Добавете USDT, USDC или USDE в портфейла си

USDT, USDC и USDE улесняват търговията в MEXC. Можете да закупите USDT, USDC и USDE чрез банково прехвърляне, извънборсова търговия или P2P търговия.
Стъпка 3

Отидете на страницата за спот търговията

На уеб сайта на MEXC щракнете върху „Спот“ в горната лента и потърсете предпочитаните от вас токени.
Стъпка 4

Изберете своите токени

С над -- налични токена можете лесно да купувате Bitcoin, Ethereum и актуални токени.
Стъпка 5

Завършете своята покупка

Въведете сумата на токените или равностойността им в местната валута. Щракнете върху "Купуване" и The Official 67 Coin ще бъдат незабавно кредитирани в портфейла ви.
Ръководство за купуване на The Official 67 Coin (67)

Какво можете да правите с The Official 67 Coin

Притежаването на The Official 67 Coin ви позволява да отворите повече врати в сравнение с обикновеното купуване и задържане. Можете да осъществявате търговия с BTC на стотици пазари, да печелите пасивни награди чрез продукти за гъвкаво залагане и спестяване или да използвате професионални инструменти за търговия, за да увеличите своите активи. Независимо дали сте начинаещ, или професионален инвеститор с опит, MEXC улеснява максимизирането на вашия крипто потенциал. По-долу са представени четирите топ начина, по които можете да извлечете максимална полза от вашите Bitcoin токени

  • Опознайте спот пазара на MEXC

    Опознайте спот пазара на MEXC

    Търгувайте с 2,800+ токена с изключително ниски такси.

    Търговия с фючърси

    Търговия с фючърси

    Търгувайте с до 500x ливъридж и висока ликвидност.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Залагайте токени и печелете невероятни еърдропове.

    MEXC Предварително пазаруване

    MEXC Предварително пазаруване

    Купувайте и продавайте нови токени, преди те да бъдат официално обявени.

Осъществяване на търговия с изключително ниски такси в MEXC

Купуването на The Official 67 Coin (67) в MEXC означава повече стойност за вашите пари. Като една от платформите за крипто с най-ниските такси на пазара, MEXC ви помага да намалите разходите още от най-първата ви сделка.

Такси за спот търговия:
--
Създател
--
Приемател
Такси за търговия с фючърси:
--
Създател
--
Приемател

Вижте конкурентните такси за търговия на MEXC

Освен това можете да търгувате с избрани спот токени без абсолютно никакви такси чрез Фестивала с нулеви такси на MEXC.

Какво е The Official 67 Coin (67)

The Official 67 Coin - created by Mav Trevillian, known as one of the main originators of the 67 meme.

The Official 67 Coin ресурс

За по-задълбочено разбиране на The Official 67 Coin, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на The Official 67 Coin
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно The Official 67 Coin

Последна актуализация на страницата: 2026-01-23 00:34:41 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за The Official 67 Coin (67)

Време (UTC+8)ТипИнформация
01-20 22:09:49Индустриални актуализации
Спот златото рязко се повиши краткосрочно, пробивайки $4,740/oz, достигайки нов връх
01-20 13:14:57Индустриални актуализации
Коментари на Тръмп относно митата на ЕС, златото пробива нов рекорд, Bitcoin пада краткотрайно
01-19 16:31:41Индустриални актуализации
Секторът за поверителност отбелязва поредно rally, DUSK скача с над 120% за един ден
01-19 08:14:46Индустриални актуализации
Европейските и американските митнически заплахи се завръщат, криптовалутния пазар претърпява „мигновен срив" в понеделник сутринта
01-19 07:38:00Благородни метали
Спот златото и среброто достигнаха нови рекордни върхове
01-18 14:28:43Индустриални актуализации
Настроението на криптовалутния пазар остава „неутрално", показвайки цялостно възстановяване от предишните нива

The Official 67 Coin Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025
Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025
Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Разберете повече относно The Official 67 Coin

67 USDT (търговия с фючърси)

Преминете на дълги или къси позиции в 67 с ливъридж. Разгледайте 67 USDT търговия с фючърси в MEXC и се възползвайте от пазарните колебания.

Пазари за търговия с The Official 67 Coin (67) в MEXC

Разгледайте спот и фючърсните пазари, вижте цената и обема на The Official 67 Coin на живо, и търгувайте директно.

Двойки
Цена
Промяна за 24Ч
Обем за 24Ч
67/USDT
$0.012984
$0.012984
-2.94%
0.00% (USDT)

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

1 67 = 0.012981 USD