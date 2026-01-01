Цена на The Official 67 Coin днес

Цената на живо на The Official 67 Coin (67) днес е $ 0.012981, с промяна от 3.02% през последните 24 часа. Текущият коефициент на преобразуване на 67 към USD е $ 0.012981 за 67.

The Official 67 Coin понастоящем е на #912 място по пазарна капитализация при $ 12.98M, с циркулиращо предлагане на 999.68M 67. През последните 24 часа 67 се търгуваше между $ 0.011953 (ниско) и $ 0.015599 (високо), което отразява пазарната активност. Неговата най висока стойност за целия период е $ 0.043900645791901, а най-ниската стойност за целия период е била $ 0.000086375925910336.

Като краткосрочно представяне, 67 се придвижи +1.49% през последния час и -62.10% през последните 7 дни. През изминалия ден общият обем на търговията достигна $ 108.08K.

Пазарна информация за The Official 67 Coin (67)

Място в класирането No.912 Пазарна капитализация $ 12.98M$ 12.98M $ 12.98M Обем (24 часа) $ 108.08K$ 108.08K $ 108.08K Напълно разредена пазарна капитализация $ 12.98M$ 12.98M $ 12.98M Циркулиращо предлагане 999.68M 999.68M 999.68M Максимално предлагане 999,680,000 999,680,000 999,680,000 Общо предлагане 999,680,000 999,680,000 999,680,000 Скорост на циркулация 100.00% Публичен блокчейн SOL

Текущата пазарна капитализация на The Official 67 Coin е $ 12.98M, като 24-часовият обем на търговията е $ 108.08K. Циркулиращото предлагане на 67 е 999.68M, като общото предлагане е 999680000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 12.98M.