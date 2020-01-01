Токеномика на 5ire (5IRE) Открийте ключова информация за 5ire (5IRE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за 5ire (5IRE) 5ire is a dual-chain (EVM and WASM) blockchain ecosystem that focuses on combatting global sustainability issues, aligning to the UN’s 2030 agenda for sustainable development. At the core of 5ireChain (5ire’s native blockchain) is a SPoS (Sustainable Proof-of-Stake) consensus mechanism that incentivises validators towards sustainability to receive higher rewards. Официален уебсайт: https://5ire.org/ Бяла книга: https://docs.5ire.org/ Изследовател на блокове: https://explorer.5ire.network Купете 5IRE сега!

Токеномика и анализ на цената за 5ire (5IRE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за 5ire (5IRE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 570.04K $ 570.04K $ 570.04K Общо предлагане: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Циркулиращо предлагане: $ 1.46B $ 1.46B $ 1.46B FDV (оценка при пълна реализация): $ 583.80K $ 583.80K $ 583.80K Рекорд за всички времена: $ 0.4735 $ 0.4735 $ 0.4735 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000373581362546428 $ 0.000373581362546428 $ 0.000373581362546428 Текуща цена: $ 0.0003892 $ 0.0003892 $ 0.0003892 Научете повече за цената на 5ire (5IRE)

Токеномика на 5ire (5IRE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на 5ire (5IRE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой 5IRE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой 5IRE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на 5IRE, разгледайте цената в реално време на токените 5IRE!

История на цените на 5ire (5IRE) Анализирането на историята на цените на 5IRE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на 5IRE сега!

