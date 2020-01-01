Токеномика на 589 (589) Открийте ключова информация за 589 (589), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за 589 (589) The project at 589onxrpl.com centers around the $589 token, a community-driven cryptocurrency on the XRP Ledger (XRPL). This token draws inspiration from a notable prediction within the XRP community that XRP's value would reach $589, symbolizing optimism and ambition in the crypto space. Following initial mismanagement by its original developers, the community initiated a Community Takeover (CTO) to revitalize and steer the project transparently. Now, decisions are collectively made by token holders, emphasizing the strength of a united community. The project boasts significant trading volumes on platforms like First Ledger and a growing base of holders, aiming to transform the meme into a meaningful movement Официален уебсайт: https://www.589onxrpl.com/ Бяла книга: https://www.589onxrpl.com/#road-map Купете 589 сега!

Токеномика и анализ на цената за 589 (589) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за 589 (589), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Общо предлагане: $ 5.89B $ 5.89B $ 5.89B Циркулиращо предлагане: $ 5.29B $ 5.29B $ 5.29B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00019963 $ 0.00019963 $ 0.00019963 Научете повече за цената на 589 (589)

Токеномика на 589 (589): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на 589 (589) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой 589 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой 589 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на 589, разгледайте цената в реално време на токените 589!

Прогноза за цената за 589 Искате ли да знаете какъв път може да поеме 589? Нашата страница за прогноза за цената 589 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените 589 сега!

