Информация за цената за 501 (501) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000922 $ 0.00000922 $ 0.00000922 24-часов нисък $ 0.00001124 $ 0.00001124 $ 0.00001124 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000922$ 0.00000922 $ 0.00000922 24-часов висок $ 0.00001124$ 0.00001124 $ 0.00001124 Рекорд за всички времена $ 0.00024046$ 0.00024046 $ 0.00024046 Най-ниска цена $ 0.00000922$ 0.00000922 $ 0.00000922 Промяна на цената (1ч) +0.85% Промяна на цената (1д) -12.34% Промяна на цената (7д) -21.29% Промяна на цената (7д) -21.29%

Цената в реално време за 501 (501) е$0.00000956. През последните 24 часа 501 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000922 до най-висока стойност $ 0.00001124, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на 501 е $ 0.00024046, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000922.

Що се отнася до краткосрочното представяне, 501 има промяна от +0.85% за последния час, -12.34% за 24 часа и -21.29% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за 501 (501)

Пазарна капитализация $ 9.56K$ 9.56K $ 9.56K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 9.56K$ 9.56K $ 9.56K Циркулиращо предлагане 999.79M 999.79M 999.79M Общо предлагане 999,786,618.140143 999,786,618.140143 999,786,618.140143

Текущата пазарна капитализация на 501 е $ 9.56K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на 501 е 999.79M, като общото предлагане е 999786618.140143. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.56K.