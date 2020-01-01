Токеномика на 4Chan (4CHAN)
Информация за 4Chan (4CHAN)
$4CHAN is a meme token on the Ethereum Network.
4ChanToken represents a global crypto community that pays homage to the memetic powerhouses of the internet as Pepe, Doge, Shib and all major memes inventor combining them all into one super meme token that is $4CHAN. At its core, 4ChanToken embodies the untamed spirit of the notorious 4chan imageboard, where iconic memes are born, nurtured, and unleashed upon the world. With an unyielding spirit of irreverence and a touch of mischief, $4CHAN has emerged as the darling of meme enthusiasts, internet dwellers, and crypto aficionados alike.
The foundation of 4ChanToken lies in its community. We’ve harnessed the chaotic energy of this digital realm to create a currency that celebrates the power of memetic expression, empowering users to engage in a truly unique and decentralized economy. As a passionate supporter, you’ll join a vibrant ecosystem where dank memes and viral sensations are the lifeblood of commerce. 4ChanToken is more than just a digital currency – it’s the place where memes are born.
The ultimate playground for memelords and crypto degens. Based on the simplicity of holdrs/volume operating a store of value.
The identification of this value is best described as 'digital gold'. That $4chan can ultimately represent a superior store of value relative to all other forms of memecoins by embodying all memes in one token as the factual birthplace of all popular memes.
Токеномика и анализ на цената за 4Chan (4CHAN)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за 4Chan (4CHAN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на 4Chan (4CHAN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на 4Chan (4CHAN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой 4CHAN токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой 4CHAN токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на 4CHAN, разгледайте цената в реално време на токените 4CHAN!
Прогноза за цената за 4CHAN
Искате ли да знаете какъв път може да поеме 4CHAN? Нашата страница за прогноза за цената 4CHAN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.