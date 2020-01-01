Токеномика на 42069COIN (42069COIN) Открийте ключова информация за 42069COIN (42069COIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за 42069COIN (42069COIN) The Ultimate Meme-coin - This is a meme coin based around developing a strong community day by day. This is a long term token. - The community has idea's to use RWA and tie it into the token down the line. It is also based around the Holiday 4.20 which happens to be a Holiday this year, but tied closely to ELON Musk (since he was born 69 days after 4.20). Backed by KOL's, formed by Degens. The community as in WE have set the bar high to achieve. Официален уебсайт: https://www.42069coin.xyz/ Купете 42069COIN сега!

Токеномика и анализ на цената за 42069COIN (42069COIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за 42069COIN (42069COIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 27.45K $ 27.45K $ 27.45K Общо предлагане: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M Циркулиращо предлагане: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M FDV (оценка при пълна реализация): $ 27.45K $ 27.45K $ 27.45K Рекорд за всички времена: $ 0.00031376 $ 0.00031376 $ 0.00031376 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00001612 $ 0.00001612 $ 0.00001612 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на 42069COIN (42069COIN)

Токеномика на 42069COIN (42069COIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на 42069COIN (42069COIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой 42069COIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой 42069COIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на 42069COIN, разгледайте цената в реално време на токените 42069COIN!

Прогноза за цената за 42069COIN Искате ли да знаете какъв път може да поеме 42069COIN? Нашата страница за прогноза за цената 42069COIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените 42069COIN сега!

