Информация за цената за 401K (401K) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00474828 Най-ниска цена $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.13% Промяна на цената (1д) +1.61% Промяна на цената (7д) -13.11%

Цената в реално време за 401K (401K) е--. През последните 24 часа 401K се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на 401K е $ 0.00474828, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, 401K има промяна от +0.13% за последния час, +1.61% за 24 часа и -13.11% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за 401K (401K)

Пазарна капитализация $ 32.18K$ 32.18K $ 32.18K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 32.18K$ 32.18K $ 32.18K Циркулиращо предлагане 958.23M 958.23M 958.23M Общо предлагане 958,229,180.6830955 958,229,180.6830955 958,229,180.6830955

Текущата пазарна капитализация на 401K е $ 32.18K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на 401K е 958.23M, като общото предлагане е 958229180.6830955. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 32.18K.