Информация за цената за 401jK (401JK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.00403178 24-часов висок $ 0.00461021 Рекорд за всички времена $ 0.01195204 Най-ниска цена $ 0.00007399 Промяна на цената (1ч) -0.09% Промяна на цената (1д) +3.92% Промяна на цената (7д) +11.29%

Цената в реално време за 401jK (401JK) е$0.00448418. През последните 24 часа 401JK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00403178 до най-висока стойност $ 0.00461021, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на 401JK е $ 0.01195204, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00007399.

Що се отнася до краткосрочното представяне, 401JK има промяна от -0.09% за последния час, +3.92% за 24 часа и +11.29% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за 401jK (401JK)

Пазарна капитализация $ 4.48M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 4.48M Циркулиращо предлагане 999.34M Общо предлагане 999,343,173.311924

Текущата пазарна капитализация на 401jK е $ 4.48M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на 401JK е 999.34M, като общото предлагане е 999343173.311924. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.48M.