Информация за цената за 3000 (3000) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00000912$ 0.00000912 $ 0.00000912 Най-ниска цена $ 0.00000111$ 0.00000111 $ 0.00000111 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +2.22% Промяна на цената (7д) +2.22%

Цената в реално време за 3000 (3000) е$0.00000114. През последните 24 часа 3000 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на 3000 е $ 0.00000912, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000111.

Що се отнася до краткосрочното представяне, 3000 има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +2.22% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за 3000 (3000)

Пазарна капитализация $ 11.36K$ 11.36K $ 11.36K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 11.36K$ 11.36K $ 11.36K Циркулиращо предлагане 10.00B 10.00B 10.00B Общо предлагане 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на 3000 е $ 11.36K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на 3000 е 10.00B, като общото предлагане е 10000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.36K.