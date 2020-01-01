Токеномика на MOON (2MOON) Открийте ключова информация за MOON (2MOON), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MOON (2MOON) MOON is the ultimate AI-powered game where you can explore, colonize and create a thriving civilization on the moon! Developed on the binance blockchain, in partnership with NASA and SpaceX astronauts, MOON is an interactive game that takes you on an out-of-this-world adventure, offering a plethora of opportunities to build businesses, form communities, and engage in social and political activities, all set in a captivating lunar landscape. Официален уебсайт: https://moon.ws/ Бяла книга: https://whitepaper.moon.ws/moon-whitepaper Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x817b32d386cFc1F872de306DfAeDfDa36429cA1E Купете 2MOON сега!

Токеномика и анализ на цената за MOON (2MOON) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MOON (2MOON), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 87.59K $ 87.59K $ 87.59K Общо предлагане: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Циркулиращо предлагане: $ 43.47B $ 43.47B $ 43.47B FDV (оценка при пълна реализация): $ 201.50K $ 201.50K $ 201.50K Рекорд за всички времена: $ 0.00068 $ 0.00068 $ 0.00068 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000001022454904529 $ 0.000001022454904529 $ 0.000001022454904529 Текуща цена: $ 0.000002015 $ 0.000002015 $ 0.000002015 Научете повече за цената на MOON (2MOON)

Токеномика на MOON (2MOON): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MOON (2MOON) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой 2MOON токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой 2MOON токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на 2MOON, разгледайте цената в реално време на токените 2MOON!

Как да купя 2MOON Интересувате се да добавите MOON (2MOON) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на 2MOON, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате 2MOON в MEXC сега!

История на цените на MOON (2MOON) Анализирането на историята на цените на 2MOON помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на 2MOON сега!

Прогноза за цената за 2MOON Искате ли да знаете какъв път може да поеме 2MOON? Нашата страница за прогноза за цената 2MOON съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените 2MOON сега!

