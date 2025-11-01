Информация за цената за 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.63% Промяна на цената (1д) +5.69% Промяна на цената (7д) -2.03% Промяна на цената (7д) -2.03%

Цената в реално време за 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) е--. През последните 24 часа GOLDPEPE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GOLDPEPE е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GOLDPEPE има промяна от +1.63% за последния час, +5.69% за 24 часа и -2.03% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

Пазарна капитализация $ 92.78K$ 92.78K $ 92.78K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 92.78K$ 92.78K $ 92.78K Циркулиращо предлагане 999.96M 999.96M 999.96M Общо предлагане 999,959,785.275677 999,959,785.275677 999,959,785.275677

Текущата пазарна капитализация на 24K Gold PEPE е $ 92.78K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GOLDPEPE е 999.96M, като общото предлагане е 999959785.275677. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 92.78K.