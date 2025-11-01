Информация за цената за 2004 PEPE (BOG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +1.39% Промяна на цената (7д) -4.89% Промяна на цената (7д) -4.89%

Цената в реално време за 2004 PEPE (BOG) е--. През последните 24 часа BOG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BOG е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BOG има промяна от -- за последния час, +1.39% за 24 часа и -4.89% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за 2004 PEPE (BOG)

Пазарна капитализация $ 8.12K$ 8.12K $ 8.12K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.12K$ 8.12K $ 8.12K Циркулиращо предлагане 997.10M 997.10M 997.10M Общо предлагане 997,096,137.345941 997,096,137.345941 997,096,137.345941

Текущата пазарна капитализация на 2004 PEPE е $ 8.12K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BOG е 997.10M, като общото предлагане е 997096137.345941. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.12K.