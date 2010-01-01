Токеномика на 1GUY (1GUY) Открийте ключова информация за 1GUY (1GUY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за 1GUY (1GUY) EeOneGuy Coin is a memecoin inspired by one of the world's top YouTubers with over 3.8 billion views and 16.6 million subscribers. The project aims to capture the nostalgia of the 2010s YouTube era, providing holders with a fun and engaging experience. The coin’s purpose is to create a community-driven token where holders can feel connected to the cultural phenomenon of EeOneGuy while also participating in the growth of the token. The utility of the token lies in its role as a part of the growing memecoin ecosystem, allowing holders to join in on a collective meme, with potential for profit as the token gains popularity. Официален уебсайт: http://1guy.fun/ Купете 1GUY сега!

Токеномика и анализ на цената за 1GUY (1GUY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за 1GUY (1GUY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.69M $ 7.69M $ 7.69M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.69M $ 7.69M $ 7.69M Рекорд за всички времена: $ 0.01223159 $ 0.01223159 $ 0.01223159 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00537563 $ 0.00537563 $ 0.00537563 Текуща цена: $ 0.00769481 $ 0.00769481 $ 0.00769481 Научете повече за цената на 1GUY (1GUY)

Токеномика на 1GUY (1GUY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на 1GUY (1GUY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой 1GUY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой 1GUY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на 1GUY, разгледайте цената в реално време на токените 1GUY!

Прогноза за цената за 1GUY Искате ли да знаете какъв път може да поеме 1GUY? Нашата страница за прогноза за цената 1GUY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените 1GUY сега!

