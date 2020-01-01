Токеномика на R0AR TOKEN (1R0R) Открийте ключова информация за R0AR TOKEN (1R0R), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за R0AR TOKEN (1R0R) R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all. Официален уебсайт: https://r0ar.io/ Бяла книга: https://mirror.xyz/r0ar.eth/pwh71xQKHW5sKOmassbAGiL-eEfxnQMZTJw7FkMl9YA Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xb0415D55f2C87b7f99285848bd341C367FeAc1ea Купете 1R0R сега!

Токеномика и анализ на цената за R0AR TOKEN (1R0R) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за R0AR TOKEN (1R0R), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): $ 218.80M $ 218.80M $ 218.80M Рекорд за всички времена: $ 0.02307 $ 0.02307 $ 0.02307 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.003689277531738991 $ 0.003689277531738991 $ 0.003689277531738991 Текуща цена: $ 0.02188 $ 0.02188 $ 0.02188 Научете повече за цената на R0AR TOKEN (1R0R)

Токеномика на R0AR TOKEN (1R0R): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на R0AR TOKEN (1R0R) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой 1R0R токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой 1R0R токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на 1R0R, разгледайте цената в реално време на токените 1R0R!

Как да купя 1R0R Интересувате се да добавите R0AR TOKEN (1R0R) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на 1R0R, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате 1R0R в MEXC сега!

История на цените на R0AR TOKEN (1R0R) Анализирането на историята на цените на 1R0R помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на 1R0R сега!

Прогноза за цената за 1R0R Искате ли да знаете какъв път може да поеме 1R0R? Нашата страница за прогноза за цената 1R0R съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените 1R0R сега!

