Цената в реално време за R0AR TOKEN (1R0R) е$ 0.01309. През последните 24 часа 1R0R се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01286 до най-висока стойност $ 0.01328, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на 1R0R е $ 0.05359728874422925, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.003689277531738991.
Що се отнася до краткосрочното представяне, 1R0R има промяна от -0.39% за последния час, +1.23% за 24 часа и -23.81% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на R0AR TOKEN е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 10.48K. Циркулиращото предлагане на 1R0R е --, като общото предлагане е 1000000000010. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 130.90M.
Проследете промените в цените за R0AR TOKEN днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ +0.0001591
|+1.23%
|30 дни
|$ -0.02399
|-64.70%
|60 дни
|$ -0.00723
|-35.59%
|90 дни
|$ -0.00778
|-37.28%
Днес 1R0R регистрира промяна от $ +0.0001591 (+1.23%), отразяваща последната му пазарна активност.
През последните 30 дни цената се промени с $ -0.02399 (-64.70%), което показва краткосрочното представяне на токена.
При разширяване на прегледа до 60 дни 1R0R отбеляза промяна на $ -0.00723 (-35.59%), което дава по-широка перспектива за представянето му.
Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.00778 (-37.28%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.
Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на R0AR TOKEN (1R0R) за всички времена?
Вижте страницата с историята на цените за R0AR TOKEN сега.
R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.
R0AR TOKEN се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите R0AR TOKEN инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.
Освен това можете:
- Проверете 1R0R наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за R0AR TOKEN в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.
Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано R0AR TOKEN купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.
Колко ще струва R0AR TOKEN (1R0R) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от R0AR TOKEN (1R0R) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за R0AR TOKEN.
Проверете прогнозата за цената за R0AR TOKEN сега!
Разбирането на токеномиката на R0AR TOKEN (1R0R) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените 1R0R сега!
Търсите как да купите R0AR TOKEN? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите R0AR TOKEN от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.
За по-задълбочено разбиране на R0AR TOKEN, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:
Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.
